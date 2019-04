Sváteční střelec Hübschman naplnil svoji normu. V Šachtaru jsem dal taky tak hezký gól, culil se

„Za deset let v Šachtaru jsem dal deset branek. Co sezona, to gól. Takže jsem si splnil normu," culil se Hübschman. Za stavu 1:1 napřáhl z dvaceti metrů, míč doplachtil k pravé tyči. Brankář Rada byl bez šance.

„Střela mi vyšla parádně. Myslím, že jsem si míč dobře nachystal, potom už jsem nevymýšlel žádnou přihrávku na lépe postaveného hráče. V hlavě jsem měl jen zakončení. Vyšlo to hezky. Podobný gól jsem ale dal v ukrajinské lize Poltavě. Takže to pro mě není žádná novinka" smál se 37letý záložník.

Tomáš Hübschman (v zeleném) z Jablonce a Vojtěch Hadaščok z Dukly.

Jeho konto prvoligových branek je nízké kvůli tomu, že před lety v české lize zastával dlouhé období pozici stopera. „Prvních sto deset zápasů jsem hrál vzadu, nechodil jsem ani na standardky. Možnost, dát gól z půlky hřiště je výrazně menší, než když se pohybujete kolem šestnáctky. Teď se dostanu poměrně často dopředu, takže proto se občas trefím," podotkl Hübschman, pro kterého byl gól premiérovým na stadionu v Jablonci.

„Na pozici, kterou Tomáš zastává, hráči tolik gólů nedávají. Moc mu k brance blahopřeju. Pro nás ale není důležitý pro střílení gólů, ale celkově pro hru. V lize není fotbalista, který by lépe četl hru. Nedovedu si představit, že by ho někdo mohl nahradit," prohlásil trenér Jablonce Petr Rada, jehož tým zápas otočil po vyloučení hostujícího Doumbii.

„Celý týden jsem slyšel, o kolik gólů vyhrajeme. Jenže zápasy s ohroženými týmy jsou ošidné, o čemž jsme se přesvědčili. Pomohlo nám vyloučení a rychlé vyrovnání," uvedl Rada. Jablonec díky výhře vstoupí do nadstavby s největší pravděpodobností ze čtvrté příčky.