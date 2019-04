Rada: Video? Jsem proti. Všichni trenéři ho ale chtěli, tak ať se nerozčilují!

Slova o videu v českém fotbale vyřkl trenér Jablonce Petr Rada těsně před nedělním derby Slavie se Spartou. Vzhledem k přehmatům s VAR v Edenu nabyly na váze. Co jablonecký lodivod na adresu videa ve fotbale řekl?

„Ať rozhoduje lidský faktor, ne technika. Nechme rozhodovat sudí, kteří teď nemají žádnou zodpovědnost. Když se chtějí podívat na video, podívají se, když ne, tak ne," prohlásil Rada po vítězném utkání s Duklou (2:1) s tím, že nechápe, že když už je video zavedené, proč jenom na některých utkáních.

„Dělají novinku, ať je ale všude. A ne, že máme v České republice jeden vůz a chceme něco zkoušet," kroutil hlavou Rada. „Když hrají o sestup Karviná nebo Dukla, proč na těchto zápasech video není? Proč je jenom na prvních týmech? Dole je to přece stejně důležité. Jsem zásadně proti videu. Ale všichni trenéři ho chtěli, tak ho mají. Ale ať se nerozčilují," dodal Rada, který nadšeně nevítá ani nový herní systém v první lize.

Rozhodčí Karel Hrubeš zkoumá video po zákroku Florina Nity na Josefa Hušbauera během Slavia - Sparta.

Vlastimil Vacek, Právo

„Zahrajeme si v nadstavbě proti top týmům, budou plné stadiony, což je skvělé. Co se mi ale nelíbí, je, že sedmý tým může hrát Evropskou ligu. Vyjdou mu dva zápasy a půjde do Evropy na úkor někoho, kdo se o to snaží celý ročník. Jsem stará škola - tedy třicet kol, vyhlásit mistra a dva týmy dolů," řekl Rada.