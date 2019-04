Rozmíška v Opavě: Divadelní cvičení, rozčiloval se Jílek. Chová se jak ubrečená holka, kontroval Zavadil

Olomouckému kouči se nelíbily teatrální pády některých domácích fotbalistů. „Zase budou všichni říkat, že Jílek brečí na tiskovce. Střetli jsme se, měl jsem pocit, že je to přihrané," nechtěl se zprvu ke slovní přestřelce Jílek vracet.

„Ale nelíbí se mi, že chlapi jako on nebo Smola jsou pořád na zemi. Každý kontakt se píská. Jsou to divadelní a plavecká cvičení a myslím, že zbytečná," osvětlil Jílek. „Já divadelní vložky po mých hráčích nechci," prohlásil olomoucký kouč.

Olomoucký trenér Václav Jílek.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nechápu, proč se Venca Jílek vrací k věcem, které se staly během zápasu, proč to vytahuje ven. Chová se jako ubrečená holka, které sebrali hračku. Křičel po paní Adámkové (hlavní rozhodčí utkání), zastal jsem se jí," namítl 40letý Zavadil.

„Tyhle věci by měly zůstat na hřišti. Jeho problémem je, že nehrál nikdy velký fotbal. Není to tak dávno, co mu hrozil vyhazov a to byl zalezlý. Neumí přijmout porážku," dodal Zavadil.

Opava vyhrála na svém stadionu podruhé v řadě a přiblížila se Teplicím, které okupují poslední místo ve skupině o Evropskou ligu na dva body. „Máme reálnou šanci se tam dostat, ale čekají nás teď dva těžké zápasy na Baníku a se Spartou. Spíše se soustředíme na to, abychom získali co nejvíce bodů a měli nějaký polštář před týmy zespod tabulky. Protože ta nadstavba bude hodně těžká," přiblížil Zavadil.