Taková dělovka tam prostě spadnout musela, culil se liberecký hrdina Malinský

„Za gól jsem strašně rád. Nabíhali jsme tam s Péšou (Pešek), který mi to v poslední chvíli pustil. Balon byl ve vzduchu, snažil jsem se to jen trefit. Asi to byla taková dělovka, že to tam prostě muselo spadnout," popsal vítězný zásah z 88. minuty Tomáš Malinský. Prudkou střelu k tyči mu málem gólman Jan Šeda lapil, míč však za brankovou čáru přesto propadl.

Nulu v kolonce jarních branek vymazal i Potočný. „Určitě jsem za gól strašně moc rád, pomůže mému sebevědomí, hlavou jsem už byl trochu dole. Trochu jsem paběrkoval," přiznal hráč, jenž naposledy slavil zásah na konci podzimu.

Autor libereckého gólu Roman Potočný (vlevo) slaví. Vpravo je jeho spoluhráč Matěj Hybš.

Radek Petrášek, ČTK

Znovu jásal až nyní právě po nahrávce Malinského. „Budeme říkat, že šlo o secvičenou akci," culil se majitel dvou „kanadských" bodů. „Vždycky na konci tréninku si v rámci soutěže centrujeme. Potok tam vyplaval a uklidil to pěkně, byla to paráda. Ve dvojici sice vždy chodím s Pázlim (Pázler), ale s Potokem jsou víceméně stejní hráči, zabijáci," ocenil Malinský své parťáky.

„Bylo to strašně unavující utkání. Šli jsme do vedení 1:0 a dlouho jsme se tam trápili. Myslím, že Boleslav pak měla mírnou převahu. Když jsme dali na 2:0, mysleli jsme si, že to bude klidnější, ale v závěru jsme si nechali dát podle mě hloupý gól," litoval inkasované branky, která však jen upravila skóre.

„Boleslav teď prohrála doma poprvé, je to super výsledek," cenil si rychlonohý záložník ukončení jarní neporazitelnosti Marka Matějovského a spol. Díky výhře Severočeši poskočili na jejich úkor do první šestky. „Ale ve hře je ještě šest bodů. Když teď nezvládneme doma zápas se Slováckem, tak nám tyto body jsou k ničemu, musíme se teď soustředit na další utkání a zvládnout ho," uzavřel Malinský.