Potočný jako Superman. Gól pravačkou? Můžu skončit, smál se nejlepší střelec Liberce

„Je to velká úleva. Byl jsem už hlavou dole a trochu paběrkoval. Myslím, že mi to do dalších zápasů pomůže. Vážně jsem to už potřeboval a jsem za gól hrozně moc rád," přiznal Roman Potočný.

Je známý, že své trefy slaví různě. Třeba zvláštní chůzí napodobující bojovníka MMA Conora McGregora, inspiraci hledá i u hráče amerického fotbalu Cama Newtona. Dlouhý gólový půst ukončil oslavou à la Superman.

„Tímto můžu poděkovat TIKI-TAKA," culil se 27letý Potočný, který nedávno v tomto televizním pořadu své oslavy rozebíral a zároveň si povzdechl, že dlouho už žádnou ukázat nemohl. „Gól však věnuji hlavně své rodině, která mi přála a věřila, že gól už konečně dám," doplnil.

Na hřišti Mladé Boleslavi se mohl poprvé radovat už ve 26. minutě, kdy ho nádherně našel Tomáš Malinský a střelu Potočného gólman Jan Šeda fantasticky vyrazil.

Překonaný brankář Mladé Boleslavi Jan Šeda.

Radek Petrášek, ČTK

„Přitom jsem to zakončil až moc dobře, skoro jsem to od sebe ani nečekal... Ale na Šedu mám smůlu, už mi na podzim dokonce chytil penaltu, takže jsem rád, že jsem mu gól konečně dal," culil se střelec po svém šestém zásahu v této sezoně, na který mu opět krásně nahrál Malinský.

„Malina je takový bejk, který letí jen dopředu. A většinou zaběhne do autu," žertoval Potočný. „Samozřejmě si dělám srandu. On je hodně rychlý. Když má míč on, nebo na druhé straně Péša (Pešek), snažím se letět co nejrychleji dopředu. Trenér mu vždy říká, ať to tam nasype. Teď se mu to podařilo a naštěstí to ke mně propadlo," popsal gólovou akci, která rozčísla utkání směřující k remíze.

Tomáš Malinský z Liberce a Petr Mareš z Boleslavi v akci během utkání první ligy.

Radek Petrášek, ČTK

„A dokonce jsem se trefil pravou! Vždy jsem říkal, že až dám gól pravačkou, tak můžu skončit," vtipkoval Potočný. S Libercem se protlačil do elitní šestice a svou pozici bude v posledních dvou kolech hájit doma se Slováckem a v posledním kole na hřišti Karviné. „Oba zápasy chceme vyhrát. Věřím, že se nám to povede a šesté místo uhájíme," uzavřel.