Opava slavila záchranu víc než postup do ligy

„Všechno z nás teď spadlo. Musím poděkovat hráčům i všem lidem z klubu, protože si myslím, že Opava si ligu zaslouží. Všichni pracovali na tom, aby se tady liga udržela. Snad to tak bude pokračovat i dál. Kluci věděli, o co hrajeme. Byli jsme aktivnější, než soupeř, ale nebylo jednoduché se prosadit přes blok. V předfinální a finální fázi nám chyběl klid. Měli jsme být důraznější. Důležité bylo, že jsme přežili šance Fantiše. Nám při možnostech chyběla přesnost, ale to už teď není podstatné," oddechl si kouč Ivan Kopecký.

Vedoucí gól dal hlavou obránce Jan Schaffartzik, který si v sobotu připsal svoji první trefu v nejvyšší soutěži a hned veledůležitou. „Ten gól věnuju svému dědovi, který na tom není extra dobře. Je můj velký fanoušek. Jako všichni v rodině. Je to super pocit. Udrželi jsme se v lize. Po nepovedeném podzimní začátku, kdy jsme museli hrát v brněnském azylu, nám skoro nikdo nevěřil, ale my jsme záchranu zvládli a mně se i s tím gólem splnil další velký sen. Byl to pro mě neskutečně emotivní moment. Určitě největší v kariéře. Hrálo se o bytí a nebytí v lize. Bylo to nepříjemné, trošku náročnější na psychiku. Ale s podporou našich fanoušků jsme to dokázali. Věřil jsem, že to tam nějak doklepneme. Měli jsme docela dost standardek, větší chuť a drajv po vítězství," jásal jednatřicetiletý univerzál, použitelný v obraně i středové řadě.

Vaterán jede dál

Obrovskou radost dal najevo i nejstarší hráč ligy, duše opavského týmu, jednačtyřicetiletý Pavel Zavadil, který připravil oba sobotní góly. „Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Bylo to strašně těžké utkání, ale podle mne jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Mohli jsme přidat další góly, bohužel jsme tam nedokázali dotlačit do sítě ani jednu šanci nebo standardku, ale nakonec to vyšlo. Tohle je silnější, než postup z druhé ligy. Jde o nejvyšší soutěž a my jsme chtěli dokázat, že jsme schopni ji udržet. Byla to hrozně náročná sezona. Nemohli jsme hrát doma, sedm kol jsme hráli v Brně, kde jsme se necítili doma. Doma už bylo líp, tady nás tlačí diváci. Jsme tu strašně silní, ukázali jsme to v každém zápase. Dvaačtyřicet bodů je fantastický výsledek," liboval si mistr standardních situací a velký stratég. Nad dotazem, zda to byla jeho poslední sezóna, odmítavě zakroutil hlavou: „Cítím se dobře, tak proč bych nepokračoval."