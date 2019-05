Titul je ve správných rukou, říká odchovanec Slavie Hrubý

Ve Slavii začínal, prosadit se v ní natrvalo ale nedokázal a přestoupil do Baníku Ostrava. Po bezbrankové remíze ve 4. kole nadstavby pak musel Robert Hrubý smutně přihlížet, jak jeho mateřský klub slaví v Ostravě mistrovský titul. „Je škoda, že takhle neoslavujeme my. Musím ale říct, že Slavii to přeju víc než všem ostatním klukům. Ale taky bych to chtěl někdy zažít," pousmál se ostravský záložník.

Je Slavie zaslouženým mistrem ligy?

Myslím, že jo. Mají kvalitní a široký kádr a dokázali se poprat s náročným programem, který měli. Klobouk dolů před nimi. Já jim musím jenom poblahopřát.

S mistrem jste doma v sezoně nepohráli, je to cenné?

To jo. Zápasy s nimi jsou strašně těžké. Jsme rádi, že jsme to zvládli a doufám, že nám ten bodík pomůže k pátému místu.

Hráči Slavie se radují z výhry, která jim zajistila ligový titul.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ve středu Slavii ve finále MOL Cupu vyzvete znovu, bude to jiný zápas?

Asi ano, protože je to úplně jiná soutěž. Zase to půjde na nože, my se na to musíme připravit hlavně psychicky. Bude to hodně zezadu, nikdo nebude chtít udělat chybu ani nebudeme čekat s čím přijde Slavie. Mají strašnou sílu dopředu, dá se očekávat, že budou držet balon. Nemyslím si ale, že to bude nějaké jinačí utkání. Doufám, že to zvládneme.

Bude se hrát v Olomouci, co na prostředí říkáte?

Pro oba týmy je to tak nějak podobné. Mají to sice o hodinku dál, ale je to hezký stadion. Čekám, že bude hezká atmosféra a že si to všichni užijeme.

Zleva Milan Škoda a Simon Deli ze Slavie se radují ze zisku ligového titulu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Hráli jste na tři stopery uprostřed, je to varianta to zhustit na pohár?

Samozřejmě, oni tam strašně rotují vepředu a mají tam velkou variabilitu, že přebíhají ze strany na stranu, takže to nám hodně pomohlo, že se tam stahovali ti halfbeci. Uvidíme, co vymyslí trenér na středu.

Už 460 minut ale čekáte na gól. Co s tím? Pokud chcete vyhrát pohár, dát ho musíte.

Někdy jste nahoře, někdy dole, ale je pravda, že ty góly... Vůbec nám to tam teď nepadá, šance přitom nějaké máme. Věřím, že se to zlomí jedním gólem a zase to tam bude padat.

Milan Baroš už se rozcvičoval, může být žolíkem pro pohár?

Bylo by to skvělé. Doufáme, že tam bude od začátku, nebo tam aspoň naskočí. Kdyby to finále rozhodl, bylo by to super pro něj, Baník i Ostravu.