Aspoň znepříjemnit Slavii mistrovské oslavy. Víc už Sparta nezmůže

Sparta ztrácí jednoho zraněného ofenzivního hráče za druhý, a tak v nedělním duelu s Jabloncem na sebe vzali zakončení obránci. Štetina a Zahustel svými trefami stanovili výsledek 2:0.

„Nějak se sešlo, že branky dávali obránci. Nehledal bych v tom ale nějakou symboliku s naší hrou. Góly prostě vyplynuly z průběhu zápasu," líčí Lukáš Štetina, který se prosadil po rohovém kopu hned ve 12. minutě. „Měli jsme i další šance, škoda že jsme je nedokázali proměnit," dodává slovenský stoper.

Zleva Ondřej Zahustel ze Sparty a Eduard Sobol z Jablonce.

Ondřej Deml, ČTK

Na děkovačku nedošlo

Sparta se výhrou aspoň trochu omluvila fanouškům za debakl v Plzni. Kvůli dělbuchům a dýmovnicím odpáleným z kotle však hráči nešli na děkovačku. Diváky pozdravili jen ze středového kruhu.

„Tichý protest je jejich věc. Chápeme je, že jsou po sezoně nazlobení. Ale pyrotechnika, to už bylo příliš. Dýmovnice a do toho petarda... Vždyť i my na hřišti se hrozně lekli a co musela udělat s malými dětmi v hledišti?" kroutí hlavou Štetina.

Fotbalisté Sparty bojovali o ligové body s Jabloncem

Vlastimil Vacek, Právo

Duel s Jabloncem neměl patřičnou atmosféru. V neděli budou sešívaní v Edenu slavit a Letenští jim nechtějí dělat jen křoví.

„Derby je derby. I kdyby se hrál jen přátelák, tam jde vždy o hodně," zdůrazňuje Štetina.