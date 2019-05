Neměli jsme slabinu, proto jsme šampiony, září štěstím kouč mistrů Trpišovský

Radost, štěstí a především obrovská úleva. Trenér čerstvých mistrů Jindřich Trpišovský zažíval po premiérovém titulu se Slavií dosud nepoznané pocity. Přes velký tlak Plzně ho Slavia získala po remíze 0:0 v Ostravě už kolo před koncem soutěže. „Plzeň nás donutila vymáčknout ze sebe to nejlepší, co v nás je," uznal 43letý trenér.

V minulé sezoně jste se Slavií vyhrál domácí pohár, nyní poprvé i ligu a ve středu můžete získat i double. Jak tohle úspěšné období vnímáte?

Před třemi čtyřmi lety jsem se objevil najednou v lize ani nevím jak. A kdyby mi tehdy někdo řekl, že vyhraju titul a budu mít šanci na double, nevěřil bych mu. V jiných týmech máte čas něco budovat, ve Slavii tohle není. Tady musíte mít výsledky hned a nebyly to ze začátku lehké chvíle, každý čekal, že za měsíc a půl budeme válet. Jsem rád, že jsme se k tomu prostříleli, proútočili. Pro tenhle tým, nejen pro mě, to je velké zadostiučinění.

Sportovní ředitel Jan Nezmar těsně po konci utkání v Ostravě řekl, že cítí obrovskou úlevu. Jak jste vše prožíval vy?

Použil bych podobné slovo. Převládala úleva z toho, že jsme vše zvládli. To ostatní nám dojde až s odstupem času. Jsme šťastní i z toho, že jsme udělali radost tolika lidem po celé republice, i těm, co za námi přijeli do Ostravy.

Cítíte, že je titul ve správných rukách?

Jsem především šťastný za to, jak jsme se v sezoně prezentovali. Ne všechny zápasy se nám povedly, něco jsme nezvládli, jako třeba utkání v Plzni (0:4). Ale nevybavuju si nějakou krizi, vždy jsme v dalším zápase dokázali zareagovat. Jsem rád i za milníky, které jsou s tímhle titulem spojené. Máme nejvíce bodů, nejvíc vstřelených branek. Ale titul jsme získali z pětatřiceti kol až v tom předposledním, takže klobouk dolů před Viktorií Plzeň.

Také Plzeň zažila rekordní sezonu. Loni brala titul za 66 bodů. Vy jste potřebovali osmdesát. Bylo složité její tlak ustát?

Drželi s námi krok a musím opravdu vyzdvihnout práci trenéra Vrby. Od svého návratu do Plzně před dvěma roky s ní získal titul, dostal se do Ligy mistrů, dvakrát do jarní části Evropské ligy. Plzeň nás donutila vymáčknout ze sebe to nejlepší. Byl to strašně těžký soupeř a čísla ukazují, že jsme museli udělat hodně pro to, abychom byli šampiony.

Co o titulu rozhodlo? Že jste byli venku suverénně nejlepší?

Byl to jeden z aspektů, ale sezona je tak dlouhá, že musíte být nejlepší prakticky ve všem. Takřka nesmíte mít slabinu. Kdybychom ji měli, tak bychom to nedotáhli. Kdybych měl hledat něco, v čem jsme se vyjímali, tak v tom, že jsme neměli slabiny. Kdo chce být šampion, musí všechny odvalit z cesty a to se nám povedlo.

Bude těžké pozici v první lize uhájit?

Pořád si myslím, že to v každé další sezoně bude stejně těžké. Jsou tady tři silné kluby a ukazuje se to ve vzájemných zápasech. Kdyby mi někdo v létě řekl, že budeme mít 80 bodů, byl bych nadšený. Ale ono to stačí k titulu v předposledním kole. Samozřejmě se to od nás čekalo, kádr budujeme, aby tyhle úspěchy přišly, ale vezměte si třeba Liverpool, který prohraje jeden zápas v sezoně a ten titul nemá. Ani rekordní počet bodů už nic nezaručuje. Pořád jsou tam další kohouti, kteří čekají na jakékoliv zaváhání. Život přináší spoustu slz smutku, a když vidíte u fanoušků, že brečí štěstím, tak to je nejvíce. To nás hnalo dopředu.

Ve středu se s Baníkem utkáte v Olomouci znovu ve finále MOL Cupu. V čem bude tenhle zápas jiný?

Už jen tím, že se bude hrát s jinými míči a v jiném prostředí. V lize, i když jsme zdůrazňovali, že chceme vyhrát, tak jsme věděli, že hlavně nesmíme prohrát. V poháru, pokud ho chceme, musíme vyhrát. Bude už určitě hrát i Bary (Milan Baroš). Baník má pár zkušených hráčů, kteří získali spoustu trofejí, bude to těžké. Ale na ten double myslíme. Máme obrovskou šanci ho získat, což se Slavii povedlo naposledy v protektorátu (v roce 1942).