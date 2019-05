Reprezentant se chopil konzole. Viktoria vstupuje do světa eSportu

Bitvou o ligové tituly její obzor nekončí. Fotbalová Viktoria Plzeň se rozhodla rozšířit své působení i do světa konzolových her. Aktuálně spouští projekt se zaměřením na FIFA sekci, do které angažovala momentálně nejlepšího hráče v ČR Lukáše Poura, který figuruje pod přezdívkou T9Laky. Další budou za Viktorii bojovat v rámci spolupráce s organizací Inaequalis (INAE).