Proti ligové nadstavbě se ozývá nejen stará škola. I trenér mistrovské Slavie je k ní dál skeptický

„Čekali jsme od ní opravdu víc. A všichni. I my ve vedení Ligové fotbalové asociace," přiznává první místopředseda LFA za ligu a generální manažer plzeňské Viktorie v jedné osobě Adolf Šádek, i když se premiérový ročník ještě nezavršil.

Na finálovou skupinu, která měla být pro fanoušky nejpřitažlivější, neboť se v ní mělo hrát do posledního kola o titul a účast v pohárové Evropě, čeká v neděli poslední kolo. Už nic neřešící a nenabízející, neboť o mistrovské korunovaci je od vzájemného zápasu Slavie s Plzní rozhodnuto, o umístění na dalších třech příčkách za touto dvojicí rovněž.

Generální ředitel fotbalistů Plzně a první místopředseda LFA Adolf Šádek netají, že i on čekal od nadstavby víc.

FKVP

„Poslední dvě kola nadstavby skutečně nemají takový nádech, jaký by mít měla. A to zaplať pánbůh, že se v prvních třech ještě o něco hrálo. Ale na kritiku je brzy, každý rok může být situace v jednotlivých skupinách jiná," nepopírá Šádek, že závěrečné dějství finálové skupiny už názor na nový herní systém nevylepší. A bilanci návštěvnosti také ne.

Vždyť už jen mezi Ostravou a Libercem se bude rozhodovat, pro které z těchto dvou mužstev bude sezona dál pokračovat konfrontací s lepším týmem z dvojice Mladá Boleslav - Zlín, jež vzešla z prostřední skupiny rozdělené ligy.

Místo motivace teplický výsměch

I do ní bylo vkládáno velké očekávání. Nebo právě do ní, protože naděje na účast v pohárové Evropě i pro mužstva, jež skončila po základní části na sedmém až desátém místě, měla být motivací a obrovským impulsem. Pro hráče i pro fanoušky.

„Zmizí zápasy, v nichž o nic nešlo. Už tady nebudeme mít klidný střed tabulky," přesvědčovalo samo sebe i kritiky nového modelu vedení LFA. Víra se ale nenaplnila...

Zoufalý trenér Teplic Stanislav Hejkal po utkání nadstavby s Mladou Boleslaví, které jeho tým prohrál vysoko 0:8.

Ondřej Hájek, ČTK

Přístup Teplic k nabízené šanci byl hotovým výsměchem. Fanoušci Olomouce si rovněž představovali, že se jejich tým porve o Evropu úplně jinak. O návštěvách pak nemluvě vůbec. Dvoudílnou konfrontaci Teplic s Mladou Boleslaví sledovalo celkem 3 795 diváků, na dvě utkání Zlína s Olomoucí přišlo 7 609 fanoušků. A na první díl rozhodujícího finále této skupiny bylo ve Zlíně zvědavo jen 3 191 lidí. Suma sumarum - na pět zápasů bylo zvědavo 14 595 diváků.

Ještě že Slavia svár zažehnala

A navíc zde byl faktor sportovní objektivity, kolem něhož se rozproudily další diskuse. Zvláště, když byl podmíněn i konečným výsledkem domácího poháru. Vždyť takový Jablonec mohl doplatit na nový vynález nejvíc ze všech mužstev. Byl čtvrtý po základní části a čtvrtý zůstane i na konci sezony, což by mu normálně bohatě stačilo na postup do kvalifikace o Evropskou ligu. Pokud by ale měla ve středu na Hané ve finále MOL Cupu navrch Ostrava a pohár vyhrála, čekal by na Jablonec ještě dodatečný duel o Evropu.

Buď s Mladou Boleslaví, která byla po třiceti kolech sedmá a měla o 9 bodů méně než Jablonec, nebo dokonce se Zlínem, jenž byl po základní části až devátý s mankem 12 bodů na Jablonec!

Slavia sice ziskem double bod sváru vyřešila a zažehnala, ale i tak...

S Radou se shodují i kolegové

„Asi jsem stará škola, ale pro mě byla liga vždy o třiceti kolech. První je mistrem, dva další jdou do pohárů a dva padají. Atraktivita? Nevím... Vždyť na náš zápas na Spartě přišlo sedm tisíc diváků. Jindy by klidně přišlo i patnáct tisíc," netají se svým názorem jablonecký kouč Petr Rada.

Jeho kolega na slávistické lavičce Jindřich Trpišovský sice o sobě nemůže prohlašovat, že je ze staré školy, ale s Radou naprosto souhlasí. A to přesto, že se svým týmem vyhrál jak základní část ligy, tak i nadstavbu a k tomu přidal i triumf v domácím poháru.

Slavistický trenér Jin dřich Trpišovský (uprostřed) vyhrál se svým týmem základní část i nadstavbu, ale i po zisku titulu je k nadstavbě skeptický.

Petr Sznapka, ČTK

„Názor jsem řekl už před začátkem soutěže a stojím si za ním pořád. K nadstavbě jsem dál skeptický. Co si kdo uhraje ve třiceti kolech, to by mělo platit. Je to nejspravedlivější systém, a i proto se ho všechny prestižní ligy v Evropě drží."

Plzeňský Pavel Vrba je ve volbě slov obezřetnější, i když nepopírá, že ..." s Petrem Radou často souhlasím a někde u piva bychom asi našli společnou řeč také ohledně nadstavby. Ale chápu i svaz, že společně se sponzory chtějí sezonu natáhnout, aby se fotbal lépe prodal. Je to otázka komerční, které já nerozumím. Pokud ale víc zápasů přinese do fotbalu větší peníze, musíme nadstavbu akceptovat a dělat všechno, aby víc peněz bylo. Fotbal je byznys."

„Je třeba být opatrný a příští rok zase posunout nadstavbu o kus dál," souhlasí jeho nadřízený Šádek, že je zatím brzy experiment zatracovat, i když nenaplnil očekávání, které jeho zrod provázelo.