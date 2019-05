Matouškovy góly na únik z baráže Příbrami nestačily

Před utkáním převzal příbramský kapitán Antonín Fantiš dres s číslem 200, symbolizujícím počet odehraných ligových zápasů. Na dlouhé minuty to byla jediná radost domácích.

Domácí, s osmi odchovanci v základní sestavě, začali aktivněji. Matouškovi však první průnik nevyšel a po další akci zachraňoval gólman Hruška u tyče před Polidarem. Dukla vycházela z pozorné obrany a dokázala zastavovat finální přihrávky především na Fantiše. Matouška na levé straně pak minimálně zdvojovala. Dukla jako by nikam nespěchala, přesto udeřila po necelé čtvrthodině jako první. Podaný rozehrál trestný kop, v chumlu před domácí brankou míč doslova trefil záložníka Krunerta do temene hlavy, od něhož se odrazil do sítě.

Od té chvíle svazovala nohy domácích hráčů křeč. Byli si vědomi, že šance na únik z baráže proti Brnu se nenávratně ztrácí. Dukla, které už nejde o nic, jistotu sestupu už má několik kol, působila lehkonohým dojmem, ale nebyla schopná si vytvořit tlak, natož pak šanci. Její snaha končila před domácí šestnáctkou. Po půlhodině mohlo být vyrovnáno, když se Matoušek lehce zbavil Douděry, před brankou našel Fantiše, který sice zakončil, ale Hruška míč vyrazil a odkopávající Koval doslova sestřelil Polidara, který musel střídat.

Keitovi stačilo deset sekund

Místo něho přišel Keita, který doběhl do pokutového území hostí v momentě, kdy Nový zahrával rohový kop. Hruška Fantišovu hlavičku neudržel a Keita po deseti sekundách pobytu na hřišti z dorážky srovnal. Poslední střela první půle patřila Gonzálezovi, ale Kočího nepřekvapil.

Úvod druhé půle nabídl nezáživný fotbal, domácí jako by reagovali na bezbrankový výsledek z Ďolíčku a nevěřili, že by jim jejich vítězství přineslo kýžený únik z baráže. Dukla byla také vlažná, takže se hrálo převážně mezi šestnáctkami a pokusy o útok končily oboustranně nepřesnými přihrávkami. Neuběhla ani půlhodina a Dukla znovu vedla. První Hadaščokův střelecký pokus mimo branku, ale hosté znovu získali míč, González našel v šestnáctce znovu Hadaščoka, který osamocen poslal za Kočího záda přesný oblouček.

Neuběhly ani dvě minuty, když Keita vyslal do šestnáctky Pražanů Matoušek, ten se snažil obtočit kolem Krunerta, který ho podsekl a sudí Zelinka nařídil penaltu. Míč si postavil Matoušek a pozemi do protipohybu gólmana srovnal. Příbram byla při chuti. Další její akce skončila faulem, Nový rozehrál trestný kop a Hruška ve vzduchu doslova knokautoval Fantiše. Sudí ukázal znovu na značku pokutového kopu a Matoušek se během necelých pěti minutách nemýlil podruhé. Míč poslal opět směrem k pravé tyči, jen trochu výš...

Vzápětí místní hlasatel oznámil, že Opava vede nad Bohemkou. A Matoušek byl při chuti. Čtvrt hodiny před koncem zápasu dostal v šestnáctce přihrávku, ale proti jeho hattricku byl gólman Hruška. Domácí vzápětí zatrnulo, když si González všiml, že Kočí je daleko z branky a zkusil ho z dobrých čtyřiceti metrů přelobovat. Domácí gólman se stihl vrátit a míč vytáhl přes břevno. Domácí jako by se začali bát o výsledek, Dukla byla v závěrečných minutách nebezpečnější, Krunert ránou pořádně protáhl Kočího. Domácí sice vyhráli, ale radost ze tří bodů jim sebrala remíza z Vršovic.