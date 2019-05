Dukla rozhodně nekončí, zdůraznil její kouč Skuhravý

„Do Příbrami jsme přijeli s cílem vyhrát a rozloučit se tak na rok s ligou. Samozřejmě, kdybychom domácí přestříleli, tak se to podařilo, ale udělali jsme dvě penalty a z nich padly góly. Na konci jsme ještě trefili břevno. Bohužel... Ale naše hra nebyla špatná. I tak konfrontace s týmem, který se pohyboval v tabulce kolem nás, nedopadla po této stránce špatně," říkal nejzkušenější z hráčů Dukly Jakub Podaný. Na dotaz, co bude dál, krčil rameny.

Na Julisce chce trenér pokračovat

Dotaz zodpověděl po utkání kouč Roman Skuhravý, který tak vyvrátil spekulace, co se slavným klubem po sestupu bude. „Dukla nekončí! Hovořil jsem před pár dny s majitelem panem Pauknerem, který mi řekl, že jednoznačně pokračujeme dál. Teď je otázka, jakým směrem, ale i ten se mi zdá jasný," pravil.

Zleva Jan Matoušek z Příbrami slaví branku, gratulovat mu přibíhá Radek Voltr.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Dukla by měla stavět na svých odchovancích. „V nich má potenciál, To jste viděli i v Příbrami. My jsme se pro tuto cestu rozhodli už po podzimu, a bylo by škoda z ní sejít. Měl jsem tisíckrát chuť to změnit, ale vždycky jsem se rozhodl pokračovat v nastolené cestě s tím, že dáváme příležitost mladým hráčům. Možná teď vypadáme hloupě, já i klub, že jsme se takto rozhodli. Je to náročná cesta, ale jsem přesvědčený, že pro Duklu ta správná. Ten marast, kterým jsme v tomto ročníku prošli, nás na ní ještě víc posílí. A já bych u toho chtěl být, a pokračovat v této cestě, jejímž cílem bude co nejrychlejší návrat do nejvyšší soutěže," zdůraznil Skuhravý.