Jindřiškovi nechá vytesat sochu! Po gólu Opavy se ale kouči Klokanů vybavil sen o třetí světové válce

Promnul si oči, krátce si povzdechl. Vzápětí kouč fotbalistů Bohemians 1905 Martin Hašek chraplavým hlasem popisoval, co se v něm během sobotního nervydrásajícího ligového dramatu s Opavou odehrávalo. Od totální deprese z inkasované branky, po níž se Klokani ocitli blízko pádu do sestupové baráže, až po obří euforii z vyrovnávací trefy Jindřiška ze závěru nastavení. Díky které se Pražané zachránili...

„Neskutečný happyend. Jindřišek šel za tím jako buldok. Volal jsem manželce, že mu na naší zahradě nechám vytesat sochu," vtipkoval Hašek. I na tiskové konferenci byl stále plný pozitivních emocí. Největší euforii ale prožil zhruba půlhodinku předtím po Jindřiškově brance na 1:1.

„Pepa se najednou z pozice defenzivního záložníka ocitl na hrotu. Trefil to skvěle. Chvíli jsem měl stav zatmění, nedocházelo mi, co se stalo. Až pak jsem se do euforie položil," pověděl Hašek.

Trenér Bohemians Martin Hašek oslavuje gól na 1:1 během utkání nadstavby Fortuna ligy ve skupině o záchranu.

Vlastimil Vacek, Právo

Klokani předtím přežili dvě klinické smrti. Za stavu 0:1 dostali hosté míč podruhé do sítě Pražanů, kvůli ofsajdu gól neplatil. Poté Jursa ve velké šanci jen o centimetry minul branku. „Zápas měl silný příběh, s nádherným koncem pro nás. Přežili jsme dvě smrti, nakonec jsme udeřili pár vteřin před koncem. Zlatý gól navíc vstřelil náš kapitán, kterému je osmatřicet let. Legenda klubu. Myslím, že fanoušci Bohemky si toto utkání budou pamatovat do konce života," pověděl očividně spokojený Hašek.

V 68. minutě však zažíval úplně jiné pocity. Po brejku Opavy se prosadil zblízka Janetzký, a v Haškovi, potažmo ve všech Klokanech, by se krve nedořezal. „Byl to blesk z čistého nebe. Když se rozvlnila síť, měl jsem zvláštní pocit. Od deseti let mívám čas od času divný sen. Probíhá třetí světová válka, já stojím na vyvýšeném místě, dívám se na město pode mnou. Najednou bum, bum, roztáhne se nad ním atomový hřib. Výhoda je, že se leknu a probudím se. Teď jsem měl taky pocit, že se mi to zdá a já se proberu. Jenže nezdálo," vyprávěl Hašek, který se krátce na to dozvěděl, že v souběžně hraném utkání Příbram vede nad Duklou. Za této konstelace by jeho tým spadl do baráže.

Josef Jindřišek z Bohemians oslavuje gól na 1:1 během utkání nadstavby Fortuna ligy ve skupině o záchranu s Opavou.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nezbývalo nám, než ten gól prostě dát. Jenže vžijte se do naší situace, doma máme velký problém se střílením gólů... Jsem ale přesvědčený, že mužstvo si za celou sezonu zasloužilo, aby takový okamžik přišel. Hráči tvrdě pracovali, mají velký charakter," chválil Hašek své svěřence.

Po zápase k němu doputovala zpráva, že kuchař v tréninkovém centru Bohemky v Uhříněvsi deset minut před koncem zápasu odešel od televize. A začal připravovat jídelní lístek na příští týden. Pokud by se totiž Klokanů týkala baráž, sezona by se jim o několik dnů protáhla. „Pokud se mu ještě nedoneslo, že jsme se zachránili, tak mu přes média vzkazuji, že toho může nechat," dodal s úsměvem Hašek.