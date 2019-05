Nejnáročnější zápas nás teprve čeká, vyhlíží Mešanovič soupeře, s nímž se Mladá Boleslav utká o Evropu

A pak že fotbal není o paradoxech. Když před měsícem porazila v posledním kole základní části ligy Mladá Boleslav Zlín 3:0, zavládlo v řadách Středočechů rozčarování, deziluze a zmar. Ani tříbranková výhra jim nestačila, aby se dostali do elitní šestice. Když po měsíci vyhráli nad stejným soupeřem znovu 3:0, vznášeli se naopak na vlnách euforie. Stali se vítězi druhé skupiny nadstavbové části ligy a sezona pro ně pokračuje. „A nejnáročnějším zápasem, který nás čeká,“ připouštěl bosenský legionář Muris Mešanovič, že paradoxy mohou pokračovat.

On to byl, kdo v odvetném finálovém duelu skupiny hrající o pohárovou Evropu zavelel ke zvratu. Sedm minut po přestávce pronikl do zlínské šestnáctky, Buchta ho zastavil faulem a ligový kanonýr Komličenko vstřelil z penalty vedoucí gól.

„V první půli se nám gól vstřelit nepodařilo, ve druhé přišel naštěstí brzy," odmítal Mešanovič, který v úvodu ligového jara přestoupil ze Slavie do Mladé Boleslavi, že by na jeho tým dopadala nervozita z toho, že potřebná trefa nepřichází a že stav zápasu byl hodně dlouho bezbrankový. Ani on na něm nic nezměnil, i když v prvních dvacet minutách měl dvě víc než slibné šance.

„Dobře jsme věděli, že to bude zápas o prvním gólu, ale panice jsme nepropadali. Naopak jsme si o půli v kabině řekli, že i kdyby byl ještě v osmdesáté minutě stav bezbrankový, půjdeme dom toho. Už po prvním zápase, který jsme prohráli 1:3 a nepovedl se nám, jsme si strašně věřili a byli přesvědčeni, že skóre otočíme. Bylo to hodně těžké, ale zvládli jsme to."

Na svého soupeře v klání o účast v kvalifikaci Evropské ligy si ovšem musí Středočeši počkat do dnešního odpoledne. Mezi Ostravou a Libercem se totiž teprve rozhodne, kde skončí ve finálové skupině pátý a koho tudíž Mladá Boleslav 1. června vyzve.

„Těžko si někoho z těchto dvou týmů vybírat. Ať ale bude Liberec, nebo Baník, víme, že to bude těžký soupeř. Ale myslím si, že ve druhé polovině sezony máme také fazonu a nepůjdeme do utkání odevzdaní. Je to velká motivace a budeme chtít poslední zápas zvládnout, i když jsme si samozřejmě vědomi, že poslední krok bude nejnáročnější," je Mešanovič přesvědčen, že Mladá Boleslav má na to, aby si účast v pohárové Evropě vybojovala.