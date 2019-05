Spasitel Klokanů Jindřišek: Absolutní euforie! Všichni řvali, líbali mě. A nechtějte slyšet, co mi říkali

Pak ale Jindřišek levačkou propálil Fendricha a v Ďolíčku se rozpoutala nevídaná euforie. Fanoušci byli v transu, na trávník vyběhla kompletní lavička Klokanů. Jindřiška spoluhráči radostí málem umačkali..„Byly to nervy, ale dokázali jsme to. Gól jsem si schovával na poslední vteřiny, aby Opava už nemohla reagovat," zářil po zápase Jindřišek.

Měl jste nahnáno, že už nevyrovnáte a spadnete do baráže?

Trošku jo. Když jsem ale viděl, že sudí nastavuje pět minut, začal jsem věřit víc. Nakopli jsme dlouhý míč, věděl jsem, že Pušky (útočník Puškáč) ho hlavou prodlouží. Byl jsem tam úplně sám, střela mi sedla. Paráda!

Vzápětí na vás naskákal celý tým včetně lavičky. Pamatuje si z toho něco?

Všichni řvali, líbali mě. A nechtějte vůbec slyšet, co mi tam kluci říkali. Ani bych od nich nechtěl, co mi nabízeli.(směje se) Peníze to ale nebyly. Byl to pocit absolutní euforie. Cítil jsem, že tenhle gól nás zachrání. Ležel na mě také trenér Hašek, říkal mi, že je konec. Rozhodčí na mě volal, abych vstal, že se ještě bude pokračovat. Za dvacet sekund byl pak konec. Fantazie.

Nejdůležitější gól kariéry?

Myslím, že ano. Nejhezčí se mi tedy povedl před týdnem v Karviné, nevím, kde se to ve mně vzalo.

Připadáte si jako spasitel? Před týdnem jste vystřelil výhru v Karviné, teď jste trefil záchranu.

Já a spasitel? Kdepak. Hraju za Bohemku, všichni do toho jdeme jako jeden tým. Zvládli jsme záchranu všichni, včetně náhradníků. Já měl jen štěstí, že jsem slíznul smetanu.

Věděl jste během utkání, jak hraje Příbram? Kvůli jejímu vítězství nad Duklou jste museli uhrát aspoň remízu.

Neznal jsem průběžný výsledek. Myslím, že ostatní kluci taky ne. Chtěli jsme za každou cenu vyhrát, ale nakonec jsme se rozloučili dobře. Tuhle remízu můžeme považovat za vítězství.

Nedávno jste prodloužil smlouvu o další sezonu, teď jste si gólem pojistil, že bude prvoligová. Další důvod k radosti?

Pochopitelně jsem rád, že budu moct dál hrát ligu. Je mi sice osmatřicet, ale věk je jenom číslo. Mladší kluky pořád stíhám, myslím, že jsem na hřišti platnej. Radost mám však i z jiné věci. Díky tomu, že jsme se vyhnuli baráži, máme o týden delší dovolenou.