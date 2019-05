Olayinka byl v takovém transu, že na medaili málem zapomněl, zato Ngadeu si mistrovskou slávu nachystal se vším všudy

Museli ho zavolat zpátky, aby mu mohli pověsit na krk medaili. Nigerijský legionář Peter Olayinka byl v takovém transu, že pádil za spoluhráči na pódium a jaksi neregistroval, že by si měl vyzvednout svou mistrovskou placku. Nebyl sám, protože i Stanislav Tecl, který po vážném zranění ve slávistické sestavě absentoval celé dlouhé měsíce a vrátil se do ní až na poslední tři minuty ve vítězném derby se Spartou, prožíval podobnou euforii, takže ho ředitel LFA Tomáš Bárta musel zabrzdit, aby o dekorování nepřišel.

A přitom to není tak dávno, co si slávističtí fobalisté užívali podobnou trachtaci. Vždyť od ní utekly pouhé dva roky... Navíc se odehrála se stejnou slavobránou i pódiem ve tvaru červenobílé hvězdy, girlantami a konfetami v klubových barvách, mančaftem a fanoušky opájejícími se nadšením přímo na trávníku.

Jenže Olayinka u toho před dvěma lety na pražském Strahově nebyl, protože Slavia si ho pořídila z belgického Gentu až loni v červenci. Proto samozřejmě netušil, jak taková fotbalová sláva v Čechách probíhá.

Co říkali slávisté po vydařené sezoně?

Sport.cz

To další z legionářů nového mistra Michael Ngadeu už v obraze byl a na korunovaci se patřičně nachystal. I vlajku své rodné země si přinesl na pódium, aby opásán kamerunským praporem se mohl se spoluhráči předhánět, kdo bude juchat nejvíc a skákat nejvýš. A také komu se povede co nejvíc napěnit lahev s nezbytným šampaňským a zlít od hlavy k patě spoluhráče navlečené během jediného týdne už do třetí sady slavnostních trik.

Stejně jako minulou neděli v Ostravě, kde Slavia cestu za titulem završila, v bílém provedení, tentokrát ovšem se dvěma zlatými poháry na zádech.

Alex Král ze Slavie Praha s trofejí pro mistra ligy po utkání se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

Za triumf v poháru i lize.

„Nedokázal jsem si představit, že by nám tažení za titulem letos nevyšlo a vyhrál ho někdo jiný. Byli jsme favorité a museli roli zvládnout," vykládal kapitán mužstva Milan Škoda, když konečně zvedl nad hlavu pohár určený šampionovi a Edenem zněl tradiční chorál We are the Champions.

Těžko říct, zda si ho i dva představitelé čínského majitele pobrukovali, protože v nastálé vřavě se jaksi ztratili. Své mistrovské medaile na krku ovšem měli a mačkali je, aby o ně v tom lidském mumraji nepřišli. Ex post se ale i oni dočkali od fanoušků aplausu a nadšeného provolávání slávy za peníze, které do Slavie investovali, protože bez jejich milionů by samozřejmě nebyl ani titul.

Slávisté Milan Škoda a Tomáš Souček na tiskové konferenci.

Sport.cz

Pro Slavii už devatenáctý a pochopitelně oslavovaný stejně bouřlivě, jako ten předloňský. „Já si ho tedy užívám a cením daleko víc než ten minulý. To jsem byl ve Slavii jen půl roku, takže mi ho patřila jen půlka," přiznával momentálně určitě nejcennější a nejdražší hráč nového mistra Tomáš Souček, na něhož dopadá v posledních měsících a týdnech téměř stejně nabídek, jako dopadalo červenobílých konfet na jeho spoluhráče.

„Všem jsem odpovídal, že chci dokončit sezonu s čistou hlavou, abych necítil žádný tlak a mohl se soustředit jenom na fotbal. A sezona skončila až teď," mazaně se vykroutil z dotazů, zda bude v srpnu u toho, až bude Slavia usilovat o účast v Lize mistrů.

Slávisté si užívají mistrovskou radost po triumfu nad Spartou v posledním kole nadstavby.

Vlastimil Vacek, Právo

„A to bude třetí vrchol naší sezony. Prvním byla Evropská liga, druhým zisk double, třetím srpnová kvalifikace o Ligu mistrů. K ní teď budeme upínat veškerou pozornost," odpověděl možná i za Součka slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, který i během probíhající slávy přemítal, jak svůj klub posunout o další level dál a výš.

Do Champions League.

Tam, kde hrají opravdoví šampioni.