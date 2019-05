Souček chtěl po trenérovi, aby ho vystřídal. Naznačil tím, že mělo jít o loučení se Slavií?

Istanbul? Moskva? Nebo snad jiný klub a jiná liga než turecká či ruská, kde se o čtyřiadvacetiletého Tomáše Součka zajímají zatím nejvíc? Ani po korunovaci na tuto otázku opakovanou v posledních dnech a týdnech pomalu v jednom kuse muž, který se stal na jaře vůdčí osobností mistrovské Slavie, neodpověděl. A to šéf vršovického klubu sedící po Součkově boku Jaroslav Tvrdík byl po odpovědi rovněž lačný. „Také by mě to zajímalo,“ pronesl tázavě, ale ani on se odpovědi nedočkal.