Slávisté, pořiďte si domů Tvrdíkův obrázek, nabádal trenér Trpišovský národ sešívaných fanoušků

„Myslím, že všichni slávisté by ho měli mít doma na obrázku, jako to dřív bývalo s prezidentem. Ve fotbale nenajdete moc lidí, kteří toho za tři a půl roku dokázali ve fotbale tolik, co on," skládal kouč mistrovského celku svému nadřízenému poklonu, když po oficiální korunovaci a první vlně oslav ze zisku double seděl po jeho boku.

„Dnes je Slavia na vrcholu pyramidy, která se ovšem začala stavět už před časem. V době, kdy přišel on a umožnil rozkvět klubu do dnešní podoby," děkoval Trpišovský nejvyššímu klubovému bossovi, že první dva sny se staly skutečností.

Zleva trenér Slavie Jindřich Trpišovský a šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík se radují z výhry.

Petr Sznapka, ČTK

Double na domácí fotbalové scéně a také cesta Evropskou ligou až do čtvrtfinále.

Zbývá ještě třetí cíl. Nejtěžší, nejnáročnější, o němž sní Tvrdík, Trpišovský, hráči, stejně jako celý národ slávistických příznivců.

Dokázat ještě víc. Znamenat něco ve fotbalové Evropě. V soutěži, kterou hrají opravdoví šampioni. Dostat se do Chanpions League a prosadit se v ní.

„To je náš třetí sen a priorita, k Lize mistrů budeme upínat veškerou pozornost v druhé polovině roku. Na tom jsme pracovali, pro tento sen jsme tým skládali, na jeho splnění budeme pracovat dál," promptně ujistil Trpišovského Tvrdík, že double pro něho rozhodně konečnou nepředstavuje. Vždyť i on těžce nesl, když loni skončila Slavia ve třetím kvalifikačním předkole po konfrontaci s kyjevským Dynamem.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský a jeho trenérský tým během děkovačky s fanoušky.

Vlastimil Vacek, Právo

„Letos jsme už mnohem zkušenější, protože jsme ušli kus cesty a během sezony jsme si dokázali, že můžeme hrát v Evropě s každým a každého potrápit," narážel slávistický kouč na tažení Evropskou ligou a postup přes Sevillu i čtvrtfinálovou konfrontaci s Chelsea.

„A potom je tu ještě jedna velká výhoda - kvalifikaci začínáme o kolo později než loni," připomněl, že do boje o Ligu mistrů vstoupí Slavia v srpnu v závěrečném kvalifikačním předkole. „Od účasti ve skupině nás tak budou dělit jen dva zápasy."

Tomasz Kedziora z Kyjeva fauluje Stanislava Tecla ze Slavie Praha v pokutovém území v nastavení utkání 3. předkola Ligy mistrů. Zápas skončil nakonec 1:1.

Vlastimil Vacek, Právo

Právě proto by si přál, aby se mistrovský kádr podařilo udržet pohromadě. „Je skvělý, takže je důležité, aby zůstal pohromadě. Pokud se to povede a přivedeme ještě dva hráče, budu spokojený," netajil Trpišovský před televizními kamerami, že po klubovém vedení žádné zářné posily nežádá.

Nebránil by se jim, ale jedno si uvědomuje. „Přijít mohou, ale kdo ví, jak dlouho jim bude trvat, než se adaptují a prosadí do základní sestavy, protože v současné konkurenci to není snadné. Pro mě je proto důležitější udržet současný kádr, doladit drobnosti a pak se připravit na to, co nás čeká," uvědomuje si trenér mistrovského týmu, kolik faktorů ho na cestě za třetím cílem čeká.

„Pochopitelně... Soupeř, kterého dostaneme, stav, v jakém se vrátí naši hráči z reprezentačního srazu, momentální forma při srpnových kvalifikačních zápasech," vypočítával Trpišovský jen některé z nich. „Ale kdyby se to podařilo, šlo by o famózní završení skončené mistrovské sezony."