Tleskal soupeř, gratuloval Pelta. Běhal mi mráz po zádech, popsal Lischka návrat po operaci srdce

Jak silný moment to pro vás byl?

Přiznám se, že byl skoro až nepopsatelný. Bylo to něco úžasného, běhal mi mráz po zádech. Ani jsem to nečekal. Velký dík patří fanouškům, kteří mě přivítali aplausem a skandovali moje jméno. Dokonce jsem slyšel, že se přidali i liberečtí fanoušci, kteří také povstali. Myslím, že právě o tomhle fotbal je. Patří jim za to velký dík. Celý půlrok se čekalo na tento moment a všichni jsme rádi, že nastal ještě v této sezoně.

Berete to jako definitivní tečku za těžkou životní etapou?

Dalo by se to tak nazvat. Co se v neděli odehrálo, to znamená začátek něčeho úplně nového, doufejme, že další krásné cesty. Bude záležet zase na mně, abych to všechno nastartoval. Doufejme, že to zvládnu.

David Lischka z Jablonce (vlevo) a Milan Škoda ze Slavie.

Vlastimil Vacek, Právo

Jaké jste měl reakce?

Už po závěrečném hvizdu ještě na hřišti mě kluci vítali zpátky. V kabině mi potom gratuloval i pan Pelta. Bylo to nádherný. Přišlo mi několik povzbuzujících zpráv. Moc jsem si to všechno užíval.

Jaká zpráva potěšila nejvíce?

Asi od rodičů, s nimiž jsem si hned po zápase volal. To bylo asi nejdojemnější, když mi říkali, že jsme to všichni zvládli. Ale každé zprávy si vážím, od kamarádů či fanoušků, kteří mi také psali.

A co primář Štěpán Černý, který vás operoval?

Na zápase bohužel nebyl. Ale psal mi a zpráva od něj mě taky hodně potěšila. Napsal mi krásnou esemesku v tom smyslu, že kvůli tomu jsme to dělali a ať si tento moment užiju. Jsme však spolu domluvení, že až budu hrát, určitě se přijede podívat.

O tom být na lavičce v derby jste snil, kdy jste se dozvěděl, že se to vyplní?

Už v sobotu na předzápasovém tréninku jsem věděl, že jsem v nominaci. Potají jsem pak toužil po tom, že bych mohl nastoupit. Ale záleželo také na situaci, jak se bude zápas vyvíjet. Velký dík patří trenérovi, který mi umožnil tam na pár minut vstoupit. Balonu jsem se dotkl snad jen jednou, když jsem to odpálil z vápna. Pak rozhodčí zapískal konec.

Útočník Slavie Milan Škoda prohrál hlavičkový souboj s jabloneckým Davidem Lischkou.

Vlastimil Vacek, Právo

Nehrál byste raději dál, nemrzí vás, že sezona skončila?

Samozřejmě, že jsem si přál, ať to pokračuje. Ale čeká nás pauza, i když já ji mít nebudu, budu pracovat a už se těším na start přípravy, kdy to zase začne a budu v tom kolotoči zápasů a celkově ve fotbalovém režimu.

Co vás v následujících třech týdnech čeká?

Teď už jsem doma v naší vesnici Ludgeřovicích kousek od Ostravy. Mám individuální plán, mám osobního kondičního trenéra, s kterým budu tři týdny pracovat, abych byl na start přípravy nachystaný.