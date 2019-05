Na Karvinou nemá dobré vzpomínky. Jihlavský útočník Klíma plánuje pomstu

Útočník Jihlavy Jiří Klíma (vpravo) má Karviné co vracet.

„Tehdy nám stačila k záchraně na našem stadionu plichta, ale bohužel jsme ji neuhráli. Vzpomínky to nejsou vůbec hezké. Máme Karviné co vracet, o to větší motivaci budeme mít," touží po odplatě dvaadvacetiletý Klíma.

K úvodnímu duelu však Jihlavští nastoupí pouhé tři dny po šestigólovém debaklu s Brnem v sobotní druholigové derniéře. „Ten zápas nám vůbec nevyšel, přestože jsme si chtěli navodit solidním výsledkem před barážovým dvojutkáním pohodu. Nepovedlo se nám to, ale pro nás se vůbec nic nemění. Vysokou porážku jsme si v kabině vyříkali a už jsme ji hodili za hlavy. Věřím, že nás nepoznamená. Do úterního duelu jdeme s čistými hlavami," tvrdí urostlý forvard.

Cílem je eliminovat Wágnera

Klíma by uvítal, kdyby jeho celek uhrál takový výsledek, který dá fotbalistům z Vysočiny před nedělní domácí odvetou reálnou šanci na postup. „Moc se těším. Jdeme si to s Karvinskými rozdat jako rovný s rovným. Víme, že soupeř spoléhá především na útočníka Wágnera, který sesbírá hlavou spoustu míčů a střílí hodně gólů. Musíme ho eliminovat," má jasno.

Nezabývá se spekulacemi, že by to mohly být jeho poslední zápasy v jihlavském dresu. Zajímají se o něj údajně Teplice i některé další ligové kluby. „Nic moc o tom nevím. Tohle má na starosti můj manažer. Já se teď soustředím výhradně na utkání s Karvinou," ujišťuje Klíma.