Disciplína, zodpovědnost, nasazení. To je cesta k záchraně, říká oslavenec Straka

Neklidnými barážovými vodami se pokusí zdárně provést karvinskou bárku zkušený vládce kormidla Straka, který za svého působení v Německu tuhle hrozbu sestupu sledoval velmi pozorně.

„Z Německa mám tu zkušenost, že jsou to nesmírně vyrovnané zápasy. V přáteláku ten samý tým můžete porazit výrazným rozdílem, ale tahle bitva má svá specifika. Budou to zápasy na krev. Pokud chceme obstát, musíme být velmi dobře připraveni," uvedl Straka.

Trenér Karviné František Straka tleská fanouškům po utkání 25. kola Fortuna ligy na Dukle.

Vlastimil Vacek, Právo

„Pamatuju si, když se zachraňovaly takové kluby jako Hamburk nebo Stuttgart. Nico Kovač vyvedl z baráže Frankfurt, aby s ním další sezonu vyhrál Německý pohár. Na tomhle příkladu je vidět, před čím stojíme. Když se nám podaří to, proč jsem do Karviné přišel, a já tomu pevně věřím, tak tady můžeme nastartovat něco jiného, než abychom se zase dostali do nějaké baráže," přemítal Straka, který v Německu hrával za Mönchengladbach či Rostock.

Straka: Za baráž můžeme být rádi

Karviná si v nadstavbě nepolepšila a zůstala předposlední. Soupeřem v baráži jí proto je druhý tým národní ligy Jihlava, s níž bojovala o ligovou příslušnost i v minulé sezoně. Slezané na hřišti Vysočiny tehdy v posledním kole zvítězili 2:0 a zůstali v první lize. Jihlava sestoupila.

„Můžeme být za baráž rádi, protože jinak bychom už byli ve druhé lize. Je to druhá šance a hráči k tomu musí přistoupit na tisíc procent. Budu vyžadovat absolutní disciplínu, zodpovědnost i nasazení. Musejí vydat absolutně ze všeho. Jihlava bude těžký soupeř, ale máme kvalitu na to, abychom obě dvě utkání zvládli," upozornil Straka, jenž v den prvního zápasu oslaví 61. narozeniny.

Ondřej Lingr z Karviné a Daniel Tetour z Dukly Praha.

Jaroslav Ožana, ČTK

Smrž: Musíme to zvládnout za každou cenu

Loňský souboj s Jihlavou si z aktuálního kádru Karviné pamatuje většina fotbalistů. „Ty vzpomínky tam stále jsou. Sice jsem to nezažil přímo ze hřiště, protože jsem byl ke konci sezony zraněný, ale věříme si na ně. Jeden takto důležitý zápas jsme už proti nim zvládli, teď máme dva," upozornil defenzivní záložník Karviné Vojtěch Smrž.

„Už jsme s tou baráží nějakou dobu počítali a v hlavách se na ni připravovali, na to, že ji musíme zvládnout za každou cenu," doplnil Smrž.

Fotbalisté Karviné (v bílých dresech) a Dukly bojují o výhodnou pozici před brankou pražského týmu v utkání nejvyšší soutěže.

Jaroslav Ožana, ČTK

Zkušenosti s Jihlavou by Karvinští rádi zužitkovali. „Hráli jsem proti ní hodně ve druhé i v první lize a víme, že to bude nesmírně těžký souboj o ligu. Musíme se připravit všichni, makat a udělat pro udržení maximum," přidal se Jan Moravec.

Zkušený záložník vítá, že jeho tým začíná baráž na vlastním hřišti. „Možná to má každý jinak, ale pro mě je lepší začínat doma. Mohla by to být menší výhoda, ale uvidíme, jak to zvládneme," připomněl Moravec.