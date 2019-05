Sezona pro většinu klubů skončila, je čas na shánění posil do všech řad. Fotbalová Sparta již od konce základní části ligového ročníku hledá stálého trenéra a podle zákulisních informací se dohodla s Olomoucí na příchodu Václava Jílka, který již dříve na Letné působil. Jeho přesun do Prahy by mohl spustit velkou trenérskou rošádu na lavičkách prvoligových mužstev.