Máme na to přes Karvinou postoupit, míní přes porážku trenér Jihlavy Kučera

„Sice jsme prohráli, ale vstřelili jsme gól, ten je důležitý. Doma se o to popereme. Chtěli jsme první zápas odehrát tak, abychom z toho měli dobrý pocit a doma měli šanci hrát o postup. To můžeme, takže jo. Sice prohra, ale bereme to. Bude to hodně zajímavé," řekl jihlavský Lukáš Zoubele, který měl v prvním poločase dvě velké šance. Gól z nich ale nedal.

„Ani nevím, co bych udělal líp. Nejprve mi to Honza Javůrek dal pod sebe, levačkou jsem to vystřelil, ale brankář to nohami vyrazil. Chybělo kousek a byl to gól. Druhý pokus jsem dával k tyči, vyškrábl to konečky prstů. Obě levou nohou, slabší, ale byly umístěné. Škoda, snad příště. Ale dokázali jsme si, že se Karviné můžeme rovnat. Bylo to vyrovnané, na šance stoprocentně, možná jsme jich měli i víc," zalitoval Zoubele.

Lukáš Vaculík z Jihlavy a Vojtěch Smrž z Karviné v akci během utkání baráže o účast v první fotbalové lize.

Petr Sznapka, ČTK

Balon dostal do branky až po změně stran, ovšem z ofsajdu. Přesto si Jihlavští remízu odvést mohli, protože zákrok Čoliče na Šulce na rohu velkého vápna volal po odpískání pokutového kopu. Sudí Matějček ale odpískal faul hostujícímu hráči. „Ať si každý udělá obrázek sám. Poměr faulů byl nepřiměřený, zvláštní. Můj asistent (bývalý trenér Karviné Josef Mucha - pozn. aut.) byl vykázaný na tribunu, tohle nechápu, ale těžko se k tomu vyjadřovat. Chyby se stávají, beru to, ale divných výroků bylo víc. Skoro každý souboj na konci byl faul proti nám," krčil rameny trenér druhého celku národní ligy Radim Kučera.

Přes porážku hráče chválil. „Pohárový výsledek je důležitý. Převládá spokojenost se vstřeleným gólem. Doma máme určitou sílu, přestože ten poslední zápas s Brnem nám absolutně nevyšel. I dneska jsme trošku pohořeli v koncovce, Karviná byla efektivnější. Ale věřím, že doma budeme Karvinou hodně trápit a máme na to postoupit," řekl Kučera.