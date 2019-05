Trapas roku! Trenér Straka nevěděl po utkání výsledek svého týmu

Trapas. Fotbalový trenér Karviné František Straka je opět hitem internetu. Extravagantní kouč šokoval po prvním utkání s Jihlavou, když poskytoval interview. Straka si totiž myslel, že zápas skončil nerozhodně 2:2 a až díky reportérovi zjistil, že jeho Karviná nakonec o gól vyhrála, jelikož trefa soupeře na 2:2 neplatila kvůli ofsajdu. „Já se omlouvám, já jsem to nezaregistroval," prohlásil Straka do kamer.

František Straka je známý bouřlivák. Tu v televizním studiu šokuje tím, jak prožívá vítězství oblíbeného týmu, nebo překvapí svými trenérskými metodami. Věhlasná je jeho motivace „tataráčkem". Teď má však Straka jistotu, že bude hitem internetu kvůli rozhovoru po utkání mezi Karvinou a Jihlavou, které bylo úvodním duelem baráže o účast v první lize.

"Dostal jste hezký dárek k narozeninám v podobě vítězství. Jak moc vás uspokojuje?" poslal televizní reportér směrem ke Strakovi dotaz. „Vítězství asi těžko, ne?" opáčí kouč a zírá přitom do kamer. Reportér zopakuje: „Vítězství 2:1. Nebo vám to nepřišlo?"

https://www.facebook.com/CeskyFotbalProFanouskyOficialni/videos/424776794769379/

Zaskočený trenér chvíli mlčí a poté pokračuje ve svém hodnocení. „No, takže, zápas to byl velice vyrovnaný, Jihlava ukázala svoji sílu. My jsme bohužel našimi chybami dostali soupeře na koně. Byla to i herní křeč, protože jsme nehráli to, co jsme chtěli. Je vidět, že to je barážový zápas, který má svoji specifiku. Je to na dva zápasy a já doufám, že to v Jihlavě zvládneme. Bude to hodně hodně těžký. Ale naděje umírá poslední a jedeme dál," konstatuje kouč.

Reportér se nenechá rozhodit a zpovídá Straku dál. „Jak moc mrzí inkasovaný gól, co se vlastně stalo ve druhém poločase? I s Tomášem Wágnerem jsme se bavili o tom, že tam pak trošku přišla nervozita," zní další otázka.

Straka ale na obou rukách vztyčí dva prsty a dává reportérovi najevo, že se plete on. „To bylo 2:2, ne 2:1. 2:2 to bylo, ne 2:1," říká.

No 2:1, oponuje redaktor. Straka se zaskočeně poškrábe na tváři, a tak se mu reportér snaží vše vysvětlit. „Ten gól neplatil, ten gól byl z ofsajdu," naznačil kouči, že vyrovnávací trefa Jihlavy na 2:2 ve druhé půli nebyla uznána. „Dostal jste k narozeninám dárek v podobě vítězství," hlásí reportér a Straka jen překvapeně zírá. „Já se omlouvám, já jsem to nezaregistroval, já jsem myslel, že to byl gól," zmůže se na krátkou odpověď.