Straka se z výhry neradoval. Byl to fotbal o křeči a nervozitě, povzdychl si

„Žádnou radost z výhry nemám. Byl to fotbal o křeči a obrovské nervozitě, která nás provázela celých devadesát minut. To jsou ale barážové zápasy, mají svá specifika," povzdychl si Straka. „Dali jsme dali dva góly. Ale byly tam úseky, které jsme absolutně nezvládali. Musíme si věřit více na balonu, více kontrolovat hru. Místo toho jsme našimi chybami neustále vybízeli hráče Jihlavy, aby chodili do protiútoku," zlobil se zkušený stratég.

Jen co skončilo první utkání, už myslel na nedělní odvetu. „Bude to válka. Jihlava bude muset dát gól, to by nám mohlo nahrát. Ovšem nesmíme opakovat chyby, kterých jsme se dopouštěli," upozornil Straka.

Lukáš Vaculík z Jihlavy a Vojtěch Smrž z Karviné v akci během utkání baráže o účast v první fotbalové lize.

Petr Sznapka, ČTK

A jako varování nabídl nedávný sestup Stuttgartu, který v baráži o německou Bundesligu neuspěl s Unionem Berlín. „Je rozdíl, když vidíte mančaft v lize a pak v přímé konfrontaci s celkem z druhé ligy. Stuttgart hrál doma 2:2 a musel vyhrát. V Berlíně to ale skončilo 0:0. Tyhle zápasy jsou hodně o psychice," upozornil karvinský trenér.

„Jihlavu jsme si otestovali a víme, co nás bude čekat v odvetě. Základem bude nenechávat hráčům Jihlavy tolik prostoru. Musíme reagovat lépe, vyhrávat osobní souboje. V tom jsme doma propadli," zvedl varovný prst Straka.

Přes výhru Karvinští chvíli po utkání chvíli poseděli v šatně. Přemítali, co pro ně těsná výhra vlastně znamená. „Nemáme špatnou náladu, i když to tak možná může vypadat. Vyhráli jsme zápas a půjdeme do odvety s čistou hlavou postoupit," odmítl chmury střelec úvodní branky Karviné Dávid Guba.

„Inkasovaný gól doma není v pohárové matematice úplně nejlepší výsledek, ale stále máme vítězství. V Jihlavě ho potvrdíme a zůstaneme v lize," dodal slovenský fotbalista, který se podepsal přihrávkou i pod vítězný gól Ondřeje Lingra. Sám ale přiznal, že nechtěně. „Snažil jsem se střílet na zadní tyč, ale nakonec z toho byla přihrávka. Ale to nevadí. Důležité je, že tam Linži byl a skončilo to v brance," usmál se Guba.