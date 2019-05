Baráž Brnu nestačí. Kapitán Zbrojovky Magera věří v postup

„Mám toho už v kariéře hodně za sebou, ale baráž je i pro mě novinka. Po zpackaném podzimu jsme si ji vytýčili jako jednoznačný cíl. Splnili jsme ho, ale chceme víc. Po šesti druholigových výhrách v řadě jsme dobře naladěni. Jsem si jistý, že můžeme nadcházející dvojzápas úspěšně zvládnout," tvrdí bývalý reprezentační útočník.

Šestatřicetiletý Magera ale považuje Příbram za kvalitní mužstvo. „Budeme to mít těžké. Ligová skupina o záchranu jim však příliš nevyšla. A taky budou pod větším tlakem. Oni mohou ztratit, my naopak získat. To by měla být naše výhoda," předpokládá.

Fotbalisté Zbrojovky Brno oslavují gól proti Znojmu.

Zbrojovka Brno, Twitter

Věří, že doma Brňané soupeře přehrají ofenzivním fotbalem. „Když budeme převážně útočit my, nebude mít tolik příležitostí prosadit se Matoušek," nabízí Magera recept, jak eliminovat největší příbramskou oporu.

Uvědomuje si, že na prvním utkání hodně záleží. „Bude to chtít nejlépe žádný gól nedostat a nějaký dát, abychom si před nedělní odvetou v Příbrami vytvořili co nejlepší výchozí pozici," zná zákonitosti postupové matematiky. Nepřipouští si, že by si Brňané měli dlouho zvykat na vyšší tempo. „V přípravě jsme porazili třeba Opavu a v zimní Tipsport lize bratislavský Slovan. Jsme schopni se měřit i s papírově silnějšími celky," myslí si.

Zleva Jan Matoušek z Příbrami slaví branku, gratulovat mu přibíhá Radek Voltr.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Přestože Magera na jaře zahodil v Českých Budějovicích klíčový pokutový kop, proti Příbrami by neváhal se k penaltě postavit. „Jsem připravený ji kopat. Byl bych špatný kapitán, kdybych se zbavil odpovědnosti," usmívá se nejlepší brněnský střelec.

Stadion Zbrojovky by měl být dnes téměř plný. „Jsme za to strašně rádi. Máme nejlepší fanoušky ve druhé lize a možná i v celé republice. Jejich pomoc budeme moc potřebovat," vzkazuje na dálku.