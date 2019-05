Velký talent touží po návratu do Liberce. Štace v Ázerbájdžánu byla mou další chybou, uznává

Ještě před dvěma lety plánoval velký restart a toužil po angažmá v bundeslize, nyní se záložník Miloš Bosančič braný kdysi za obří talent se svým velkým snem loučí. „Už to asi nevyjde,“ říká 31letý kreativní středopolař, který má za sebou další nepovedené exotické působiště, tentokrát v Ázerbájdžánu.

„Byla to další má chyba. V kariéře jsem jich udělal hodně, ale s tím se už nedá nic dělat," konstatuje Srb smířeně, jenž je momentálně bez smlouvy a rád by se vrátil do Liberce.

„Je to hráč, kterého máme vyzkoušeného a víme o jeho kvalitách, ale možnost jeho návratu je zatím ještě otevřená, rozhodne se v následujících týdnech," prozrazuje Zdeněk Koukal, sportovní ředitel Slovanu, v jehož dresu Bosančič odehrál celkem 101 zápasů a vstřelil 14 gólů.

Liberecký záložník Miloš Bosančič (vlevo) a Milan Škoda ze Slavie na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

Kdysi patřil s Mesutem Özilem k nejlepším hráčům na ME do 19 let. Jenže zatímco Němec vyhrál španělskou ligu či MS, Bosančičův největší úspěch je titul s Libercem z roku 2012. Poté jeho kariéru zbrzdila cizokrajná angažmá v Koreji, Číně či Thajsku.

„Hraním v Thajsku jsem ztratil dva roky... Ale je mi 31 let, cítím se dobře. Uvidím, jak mi vydrží tělo, ale doufám, že ještě tři čtyři roky budu hrát," věří Bosančič. Do ázerbájdžánského klubu Keshla odešel před rokem a na jaře ho vyměnil za KF Sabah.

„Nebylo to ideální, pro fotbal tam byly špatné podmínky. Třeba v prvním klubu byla hřiště s umělou trávou. Slibovali, že bude přírodní, ale nechali to tak. Ani peníze jsme včas nedostávali, něco mi ještě dluží," povídá rodák ze srbské Rumy.

„Pak jsem přestoupil do druhého klubu a myslel jsem, že to bude fotbalově lepší, ale bylo to stejné. Úroveň tamní ligy je ve srovnání s českou o hodně slabší," srovnává.

Nad dalším exotickým angažmá by hodně váhal. „Měl jsem nějaké nabídky z Indie a z Malajsie, ale odmítl jsem. Nabízeli mi sice dobré peníze, ale raději bych nyní hrál v Evropě za méně. Peníze nyní nejsou na prvním místě, doma jsem rozjel nějaký byznys," uzavírá Bosančič, který nedaleko Bělehradu investoval do nemovitosti a vydělává pronájmem, prioritou však u něj zůstává ještě fotbal.