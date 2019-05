Hráči si po prohraném zápase zpívají v autobuse?! Rosický netají velký problém Sparty

Hektické hodiny pro něj dopadly s polovičním úspěchem. Nového trenéra pro fotbalovou Spartu její sportovní ředitel Tomáš Rosický sehnal, do funkce uvedl Václava Jílka. Podpory svých bývalých spoluhráčů z Arsenalu se však nedočkal. Kanonýři mohli poslat letenský klub rovnou do Evropské ligy, jenže Chelsea byla v Baku nad jejich síly. A tak Malý Mozart uzavírá první půlrok ve funkci s vědomím, že Spartě zbývá zase jen trnitá cesta do Evropy z předkol.