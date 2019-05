Matějovský prodloužil o rok smlouvu s Mladou Boleslaví

Matějovský v pondělí vstoupil do Klubu legend, kam náleží hráči s 300 a více starty v nejvyšší soutěži. Celkem v ní odehrál v dresu Jablonce, Sparty a Mladé Boleslavi 308 zápasů, v nichž vstřelil 14 branek.

Matějovského kariéra je nejvíce spojena se středočeským a letenským klubem. Do Mladé Boleslavi se v roce 2003 vrátil z Jablonce a o rok později pomohl mužstvu k historickému postupu do první ligy.

Matějovský prodloužil smlouvu v FK Mladá Boleslav o další rok 💙💙💙💙💙

V lednu 2008 přestoupil do anglického Readingu. O dva roky později zamířil do Sparty a v sezoně 2013/2014 s ní získal double za vítězství v lize a domácím poháru. V září 2016 odešel na hostování do Mladé Boleslavi, které se později změnilo v přestup.

V reprezentaci Matějovský nastoupil k 15 utkáním, v nichž vstřelil jeden gól. V roce 2008 se zúčastnil mistrovství Evropy.