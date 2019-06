Konec kariéry? Legendární Baroš o budoucnosti nemluví. Bude pokračovat, věří Laštůvka

Mají za sebou sezonu, se kterou na jejím začátku vůbec nepočítali, přesto byli fotbalisté ostravského Baníku po posledním utkání ročníku proti Mladé Boleslavi smutní. V rozhodujícím utkání o postup do 2. předkola Evropské ligy doma prohráli gólem Komličenka 0:1 a ztratili i poslední možnost zahrát si příští rok evropský pohár. Navíc se bude v Ostravě řešit budoucnost legendárního útočníka Milana Baroše. Ukončí kariéru? Nebo bude pokračovat? To se teprve uvidí,

Milan Baroš (vpravo) z Ostravy dostává žlutou kartu od hlavního rozhodčího Pavla Fraňka (zády) v utkání, kde Baník bojoval s Mladou Boleslaví o postup do Evropské ligy.

Milan Baroš z Ostravy a Michal Hubínek z Boleslavi v utkání o postup do Evropské ligy.

Ostravští fotbalisté pod kotlem domácích fanoušků po neúspěšné bitvě o postup do Evropské ligy.

Fotbalista Baníku Ostrava Dame Diop sleduje skvělý zásah brankáře Mladé Boleslavi Jana Šedy v utkání o postup do Evropské ligy.

Zklamaný Milan Baroš z Ostravy po skončení zápasu s Mladou Boleslaví, ve kterém šlo o postup do Evropské ligy.

Zkušený útočník Milan Baroš z Ostravy neskrývá zklamaní poté, co jeho Baník nepostoupil do Evropské ligy.

Fotbalisté Baníku byli pořádně zklamaní. „Měli jsme tři možnosti, všechny jsme ale propásli. Chtěli jsme se dostat do těch pohárů hlavně kvůli panu majiteli (Václav Brabec) a našim skvělým fanouškům, ale nevyšlo to," litoval brankář Jan Laštůvka.

Jediný zápas o Evropu Baník nezačal dobře. Inkasoval už ve 12. minutě. „Začátek zápasu nebyl takový, jak bychom si přáli. Dostali jsme gól vlastně z ničeho, po rozehrávce od naší brány po dlouhém nákopu. I my jsme měli několik šancí, ale zachytal jim gólman Šeda, měl dva tři super zákroky a my zase nedali gól," připomněl Laštůvka tristní bilanci jednoho gólu z posledních sedmi zápasů.

Zklamaný brankář Ostravy Jan Laštůvka po skončení zápasu o postup do Evropské ligy.

Petr Sznapka, ČTK

„Po tom podzimu, kdy jsme skončili třetí, jsme na jaře klesli na pátou příčku a nakonec ten černý Petr zůstal nám. Nebudeme hrát nic, přestože jsme byli třikrát blízko. Bylo by to pro Ostravu skvělé, lidé tady poháry už dlouho nemohli zažít," řekl ostravský gólman.

V Baníku mu, stejně jako kapitánovi Milanu Barošovi po sezoně skončí smlouva. Oba by ale měli pokračovat. „Už jsme se s vedením trochu bavili. Pokud budu zdravý a výkonnost nějaká bude, tak bych chtěl chytat dál. Ale uvidíme, co bude za dva týdny až začne příprava (17. června). Doufám, že bude pokračovat i Bary, protože všichni viděli, že i když měl herní výpadek, tak pořád má tomu mužstvu co dát," upozornil Laštůvka.

Ostravský kapitán Baroš o své budoucnosti nemluví. Stejně jako před touto sezonou se rozhodne podle zdravotního stavu a chuti do fotbalu. „Byla by škoda, kdyby už teď skončil. Věřím, že se oba tady sejdeme na začátku přípravy. Nepřipouštím si nic jiného, než že ještě bude pokračovat," naznačil Laštůvka.