Zachránili jsme sezonu, řekl po výhře v Ostravě brankář Boleslavi Šeda

Měl mnohem více práce než ostravský Jan Laštůvka, přesto mohl výt mladoboleslavský Jan Šeda po utkání ligové kvalifikace o vstupenku do Evropské ligy spokojenější. Šeda chytil střelu Hrubého i Jánoše, vytlačil mimo i nebezpečnou hlavičku Filla a výrazně se podílel na vítězství v Ostravě 1:0, což znamená, že Mladá Boleslav si v létě zahraje druhé předkolo Evropské ligy. „Nebylo to snadné vítězství. Naštěstí jsme vstřelili první branku, to nás trochu uklidnilo a hrálo se nám líp. Baník to ale nezabalil, hrál do poslední minuty a udělal nám to hrozně složité," uvedl Šeda.

Zkušený útočník Milan Baroš z Ostravy neskrývá zklamaní poté, co jeho Baník nepostoupil do Evropské ligy.

Ve druhém poločas jste se dostali pod velký tlak Baníku, kdy vám bylo nejhůře?

Asi při každé střele na bránu, protože buď jste za hvězdu, když vás to nějakým způsobem trefí a zlikvidujete tu šanci. Nebo to čtyřikrát vytáhnete ze sítě a jste za lůzra. Tak to je. Nedostali jsme gól, takže jsme obstáli na výbornou.

Jak bylo složité zvládnout jediný zápas, který o všem rozhodoval, a ještě na hřišti soupeře?

Myslím si, že pro nás tohle bylo paradoxně jednodušší, když se to hraje na jeden zápas o všechno než dvojzápas, kdy se nějakým způsobem dělí síly, musíte pošetřit určité hráče. Tady to bylo pro nás lepší.

Mohlo proti Baníku hrát roli i to, že jste pohárovým způsobem přešli přes Teplice a Zlín?

Mohli jsme být více v pohodě, protože jsme kromě jedné prohry ve Zlíně vyhrávali a postupovali. Byli jsme rozehranější, dařilo se nám. Z toho pohledu to pro nás bylo asi lepší. Tím, že jsme udělali Evropu, jsme trochu zachránili sezonu, na jejímž začátku to nebylo úplně ideální. Ve druhé půlce sezony jsme se ale zvedli, prohráli jsme jenom dvakrát. Myslím si, že tímhle jsme to podtrhli.

Zase se prosadil Nikolaj Komličenko, splnil úkol?

Trošku jsme na něj spoléhali, je to přece jen nejlepší střelec ligy, takže jsem pevně věřil, že buď on, nebo Mešanovič gól dají. A díky kvalitní práce v obraně jsme postoupili.

Už se objevila řada kritiků, vy ale budete nadstavbu určitě chválit, že?

Nadstavbu jsem zažil v Holandsku, kde se to hraje už dlouho, a za mě je to daleko lepší, protože týmy uprostřed tabulky mají o co hrát. Není čtyři pět týmů, které o něco hrají a zbytek ligy nehraje o nic, snad jen pro dobrý pocit. Nadstavbou se liga zatraktivnila. Musí se to trošku zažít, aby i diváci pochopili, že furt o něco jde. Mně osobně to hrozně baví. Máme více zápasů, na druhou stranu zase kratší dovolenou, ale myslím si, že to každý děláme proto, že fotbal máme rádi.

V Mladé Boleslavi došlo v zimě k velké obměně kádru. Ukazuje se, že to byla správná cesta?

To se uvidí, jestli se dostaneme trošku dál v Evropě. Ve druhé polovině sezony to ale bylo určitě znát, šli jsme nahoru a sbírali body.

Prošel jste několik klubů v zahraničí. Máte nějaké přáni pro předkolo Evropské ligy?

Mě je to jedno, jsem rád, že vycestuju z České republiky. Spíše si přeju, abychom se někam probojovali a neskončili hned s prvním soupeřem.