Příbram přežila tlak Zbrojovky a zachránila se

Příbramští začali aktivněji, ale z tlaku si nevytvořili ani náznak šance. Hosté, kteří měli v hledišti podporu okolo tří stovek fanoušků, se k první střele dostali po šesti minutách, ale Šumbera přestřelil. Domácí si udržovali převahu, ale na pozornou brněnskou obranu nedokázali nic vymyslet. Centry byly příliš dlouhé, přihrávky nepřesné nebo těžko zpracovatelné. Ani Matoušek se nedokázal prosadit, hráči Zbrojovky ho zdvojovali a chvílemi na něj vyráželi i ve třech.

Brňané potřebovali dát gól, ale dlouhé minuty se brance soupeře ani nepřiblížili. Naopak domácí Polidar vypálil za hranicí šestnáctky a jeho rána prosvištěla kolem levé tyče. Krátce na to Příbram dostala výhodu trestného kopu z pětadvaceti metrů. Rezek propálil zeď, ale Floder v brance skvělým zákrokem jeho dělovku vyrazil. Příbramští se zlobili, když Šumbera skluzem dojel Nového a trefil ho do kolena, což sudí Ardeleanu nepotrestal. Hosté přitvrdili, přibylo standardních situací, ale domácí z nich nic nevytěžili. V samém závěru poločasu protáhl Flodra přízemní střelou Rezek.

Do druhé půle Brno vstoupilo velmi dobře, tlačilo se do útoku, ale bez jakéhokoliv efektu. S přibývajícími minutami stoupala nervozita. Hosté víc faulovali a neustále protestovali. Magera za to uviděl i žlutou kartu. Domácí soupeři nezůstávali v tomto směru nic dlužní, takže se hrálo málo a víc se diskutovalo.

Zbrojovce nepomohli ani její fanoušci, kteří hodili směrem ke gólmanovi Kočímu dělobuch. A zase se nehrálo. To vyhovovalo domácím, ale na ukazatel skóre to nemělo žádný vliv.

Tlak Brna narůstal. Ke střele se dostal Magera a jen těsně minul břevno. V 69. minutě sudí zápas přerušil, když ze sektorů hostí přilétla dýmovnice, několik světlic dolétlo až na hřiště. Svoje fanoušky uklidnili až hráči, především kapitán Magera.

Příbramští nasadili do hry i žolíka Keitu, jemuž se v utkáních s Duklou a v prvním barážovém duelu v Brně podařilo skórovat. Tentokrát však jeho kouzlo nezafungovalo. Středočeši, pokud se dostali k míči, se ho snažili držet na kopačkách, k šestnáctce hostí se příliš nehnali. Hosté naopak hledali co nejkratší cestu ke Kočího brance. Měli několik standardních situací, ale domácí obrana si Mageru, který dal v prvním duelu baráže dva góly, pohlídala. Po závěrečném hvizdu se frustovaní hráči Brna ještě pustili do soupeře, který slavil, protože bude hrát nejvyšší soutěž i v další sezoně.