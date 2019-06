Příbram namotivovala brněnská arogance, Zbrojovku naštval výkon rozhodčího

Zatímco z příbramské kabiny zněl jásot, brněnští fotbalisté odcházeli se svěšenými hlavami. V nedělní barážové odvetě nedali gól, zápas skončil bez branek a vzhledem k remíze 3:3 v prvním duelu, se zachránila Příbram. Brňané musejí na návrat do nejvyšší soutěže čekat nejméně další rok.

„Bylo to strašně vydřené, těžké utkání, hlavně psychicky. Cítím se úplně vyždímaný. Nakonec se ukázalo, že ten vyrovnávací gól v Brně byl klíčový," oddechl si příbramský kapitán Jan Rezek. Nad dotazem, za bude pokračovat v příští sezóně, jen zakroutil hlavou... „Teď to po mně nechtějte vědět. V tuhle chvíli se cítím hlavně psychicky hrozně unavený, ale nohy pořád fungují, takže si odpočinu a uvidím," dodal už s úsměvem.

Příbram opouští určitě Jan Matoušek, kreativní záložník, který se vrací do Slavie. „Jsem rád, že odcházím z prvoligového týmu, moc by měl mrzelo, kdyby Příbram sestoupila, takhle nakonec mohu říct, že sezona byla dobrá. Zkusil jsem si Slavii, zachránil se s Příbramí a teď se budu znovu prát ve Slavii o místo v kádru," pravil.

Fotbalisté Příbrami se radují po bezbrankovém zápase z udržení v nejvyšší soutěži.

Michal Kamaryt, ČTK

Stoper Jaroslav Tregler si oddechl, že tentokrát Příbram uhlídala Lukáše Mageru, který jí dal v prvním duelu dva góly. „Na starosti ho měl Karel Soldát a k ničemu ho nepustil. My jsme se na odvetu připravovali velice pečlivě. Tahle sezona byla strašně dlouhá, sedmatřicet zápasů. Teď záchranu oslavíme, pak máme čtrnáct dní volna a zpátky do práce," říkal obránce.

„Jsem rád, že jsme se zachránili. Co mne zklamalo byla arogance a nepokora Brna k našim hráčům, kterou pouštěli Brňané během týdne do médií. Podle nich jsou naši hráči druholigoví, zatímco oni jsou prvoligoví. Nakonec nás to ještě víc stmelilo, a ukázalo se, kdo je druholigový a kdo prvoligový," pravil příbramský trenér Roman Nádvorník.

Klíčový byl třetí gól doma

Brněnský kapitán Lukáš Magera byl hodně naštvaný. „Mrzí nás, že jsme nepostoupili. Jaro jsme začínali na osmém místě, dostali se na třetí a šli do boje o ligu. Nakonec jsme baráž nezvládli. Jako klíčový vidím třetí inkasovaný gól v poslední minutě doma. Jinak by se nám v Příbrami hrálo líp. Chtěli jsme tu vyhrát, bohužel jsme gól nedali," litoval.

Ve druhé půli opět diskutoval s rozhodčím a viděl žlutou kartu. „Zařekl jsem se, že se k rozhodčím nebudu vyjadřovat a mluvit na ně. Ale ve druhé půli už jsem to nevydržel... Pískal pro někoho dobře, pro jiného špatně. Kdybych o něm měl mluvit, bylo by to na dlouho a dostal bych pokutu," zlobil se.

Hlavní trenér Zbrojovky Brno Pavel Šustr gestikuluje v odvetném utkání baráže o účast v první fotbalové lize.

Michal Kamaryt, ČTK

Na sudího byl naštvaný i brněnský kouč Pavel Šustr: „Vyjadřovat se k němu nebudu, ale dostal jsem sms od kamaráda, který výkon sudího zkritizoval. To je jeho názor, ne můj..."

V hodnocení nedělního zápasu pak pojmenoval příčinu brněnského zklamání... „V první půli jsme se nedostávali pořádně do hry, ve druhé jsme si vytvořili nějaký tlak, ale bylo to málo, abychom dali gól. Pochopitelně jsme hodně zklamaní."

Na dotaz, zda zůstane na lavičce Zbrojovky odpověděl lakonicky... „Měl jsem za úkol postoupit do nejvyšší soutěže, ten jsem nesplnil. Je na majiteli klubu, jak rozhodne. Když mne odvolá, neřeknu ani slovo."