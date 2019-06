Faško dostal od trenéra Straky šanci a zachránil Karvinou v lize. Jihlavští cítí křivdu

„Trenér Straka mě po svém příchodu moc nestavěl. Čekal jsem na šanci, a ta přišla v pravý čas. Nakonec se mně povedlo zachránit pro Karvinou ligu. Je to pro mě velké zadostiučinění. Všem klukům teď koupím po pivu," usmívá se šťastný Faško, jemuž vypršelo hostování ze švýcarského Grashoppers Curych. „Mám tam ještě smlouvu. O tom, zda případně zůstanu v Karviné, se budu teprve s klubovým vedením bavit," prozradil.

I díky němu naplnil karvinský kouč František Straka záchranářskou misi. „Nebylo to ale vůbec snadné. Zejména v prvním poločase byli Jihlavští lepší. Mají výborné mužstvo, i oni by si nejvyšší soutěž zasloužili. A kdyby Zoubele proměnil svoji tutovku v dvougólové vedení, asi by v naší kabině žádná euforie nepropukla," připomněl velkou šanci zkušeného záložníka týmu z Vysočiny, jehož dělovku zblízka vyrazil brankář Pastornický na břevno. „Nakonec rozhodla naše bojovnost a srdíčko," těší Straku.

Fotbalisté Karviné slaví, v baráži s Jihlavou udrželi nejvyšší soutěž.

Luboš Pavlíček, ČTK

Mezi fotbalisty Jihlavy zavládlo po utkání obrovské zklamání, které zvyšoval i pocit křivdy. „Hráli jsme proti čtrnácti. Soupeř měl dostat minimálně dvě červené karty," je přesvědčený trenér Radim Kučera. „Jsem na svoje kluky hrdý, ale zároveň je mně jich strašně líto. Odvedli v baráži skvělou, avšak naprosto zbytečnou práci. Mnozí měli kvůli tomu v šatně slzy v očích," tvrdí.

Rovněž Lukáš Zoubele byl ze způsobu řízení obou barážových duelů rozpačitý. „Co k tomu říct? Vždyť to všichni viděli. Těch otočených faulů bylo na můj vkus docela dost. Přitom jsme v žádném případě nebyli horším mužstvem," krčil rameny. Chyby však hledá i ve vlastních řadách.

Zklamaní fotbalisté Jihlavy. Doma jen remizovali s Karvinou a musí na první ligu na další rok zapomenout.

Luboš Pavlíček, ČTK

„Kdybych zvýšil ve veliké šanci na 2:0, měli bychom Karvinou na lopatě. Od návratu do první ligy jsme byli malý kousíček. O to víc mrzí, že se to nepovedlo," smutní.

Přitom v minulých sezonách by jeho celek ze druhého místa druhé ligy postoupil přímo bez baráže. „Byla to novinka a bohužel jsme na ni doplatili jako první," stýská si Zoubele.