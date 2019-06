Arogance jiné moci, rozhodčí se nám smáli, tvrdí jihlavský kapitán

Cloumaly jím emoce, těžko kousal, že Jihlava nedosáhla na postup do nejvyšší fotbalové soutěže. Kapitán jihlavských fotbalistů Lukáš Vaculík si po odvetě s Karvinou při hodnocení nebral servítky a ostře se pustil třeba do rozhodčích. "Karviné gratuluji. Za to, co se dělo na hřišti, karvinští kluci nemůžou. To rozhodují úplně jiní pánové," prohlásil v rozhovoru pro klubovou televizi.

Jste asi hodně zklamaní, protože jste dokázali odehrát s Karvinou vyrovnané partie, že?

Nebyli jsme horším týmem. Řeknu to na plnou pusu. Bohužel, ty zápasy nerozhodly fotbalové kvality, ať si ale každý udělá obrázek sám. Rozhodly úplně jiné věci. Ty lidi to vědí. A dokud budeme dělat fotbal tímhle způsobem, tak to bude odrazovat lidi, odrazovat sponzory, odrazovat majitele a řekl bych, že fotbal se nebude posouvat nikam dopředu.

Zkusíte pojmenovat, co vám vadí konkrétně?

Když se někdo, kdo je kompetentní, podívá na tyhle zápasy, tak by z toho měl něco vyhodnotit. Budu se vyjadřovat k rozhodčím, ač bych nejspíš neměl. Nechápu, jak může pan rozhodčí Matějček pískat to, co píská. V Karviné, kde je penalta na nás, to ještě otočí, směje se nám. To není o tom, že udělají chybu. Chyby dělají hráči i rozhodčí, ale tady cítíte aroganci jiný moci. A sami karvinští hráči říkali: Co my s tím máme dělat?

Trenér Jihlavy Radim Kučera po barážovém utkání s Karvinou.

FC Vysočina Jihlava

Takže se zlobíte na rozhodčí?

Já tomuhle říkám bludný kruh rozhodcovského fotbalu, protože oni říkali, Karvinou řezali poslední tři zápasy. My jsme to viděli – v Příbrami, co si pamatuji, v Opavě. A nyní říkají, teď musí řezat vás. Takhle to funguje? A my zase máme řezat někoho ve druhé lize? Jestli je tohle fotbal, který chceme hrát, tak mně se tohle nelíbí.

Měli jste šance na vstřelení gólu, ne?

Ale ano, v konečné fázi je to o nějakých šancích, ale tendenční řízení a způsob toho zápasu prostě cítím. Ať se to rozhodne na hřišti. Ať lepší nebo horší vyhraje. Karviná nakonec dala regulérní gól, všechno dobrý, ale způsob toho posuzování. Dva karvinští hráči měli jít ze hřiště, měli mít červené karty. Nevím, co k tomu mám říct. Potom v závěru se nám tady pan pomezní směje.

Takže Karviná měla dohrávat o devíti?

Rozhodčí udělají chybu i v zápasech Ligy mistrů a hráči to nechávají, protože v tom nic nehledají. U nás víte, když se vám začnou smát do obličeje a začnou vám to vysvětlovat. Normálně ten rozhodčí vás vylije, ale tam si nic nedovolíte z respektu k němu. Tady si rozhodčí nechají všechno líbit, protože vědí, že žádný respekt nemají a že jsou to prodejný ku**y.

Jak vám rozhodčí vysvětlil, že neudělil červené karty?

Že to nebyla ještě vyložená šance, u druhé situace také, že ještě nešel hráč sám na bránu. Ale oni si vždycky něco najdou, jak si to odůvodní. Byla ruka, nebyla, vždycky si to odůvodní, když si to bude chtít odůvodnit druhým způsobem. Tak to je.

Může to mít nějaký vliv na jihlavský fotbal?

Nemyslím si to. Šli jsme do toho s tím, že nejsme favority, že chceme bojovat. A opravdu si myslím pocitově, že jsme byli lepším týmem. Možná to je způsobené tím, že my jsme neměli co ztratit. Karviná jo. Nám to nevyšlo a já Karviné gratuluji. Ti kluci karvinští na hřišti za to, co se dělo, nemůžou. To rozhodují úplně jiní pánové.