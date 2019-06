Opava ligu zachránila, peníze na nový ročník ale zatím nemá. Rozhodnou zastupitelé

Pokud v pondělí 10. června zastupitelé Opavy posvětí rozhodnutí městské rady, měla by se zjitřená situace ve Slezském FC Opava minimálně na rok uklidnit. Radní odsouhlasili rozpočet ve výši zhruba 52 milionů korun, což by na odehrání ligového ročníku mělo stačit.

„Fotbal bude v Opavě podporován i nadále, žádný soumrak sportu ve městě se nekoná. Z pozice zastupitele mohu všechny ubezpečit, že město podporuje účast klubu v nejvyšší fotbalové lize. Věřím, že připravený rozpočet zastupitelé podpoří," uvedl místopředseda představenstva SFC Opava Michal Kokošek (ANO) a dodal, že aktuálně opavský klub nemá dluhy ani starosti s insolvencí, jak tomu bylo ještě před několika týdny.

„Zastupitelé odmazali dluh (zhruba 24 milionů, nejvyšší pohledávkou byla nesplacená faktura firmy OpavaNet bývalého šéfa klubu Marka Hájka - pozn. red.) a zároveň slíbili předložit plán, abychom se do podobných problémů už nedostali. Bude to plán transparentní a klub má díky němu čistý stůl," doplnil Kokošek.

Hráči Opavy se radují z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Transparentnost byla klíčová pro to, abych do klubu vstoupil," uvedl nový ředitel SFC Opava, který doposud působil jako šéf třetiligového Dolního Benešova. „Mým úkolem je situaci v klubu uklidnit a pracovat na dvou vizích. Krátkodobou je ve spolupráci se sportovním ředitelem Aloisem Grussmannem připravit co nejkvalitnější tým pro nadcházející sezonu, tou dlouhodobou pak připravit klub tak, aby z něj byl atraktivní produkt pro případného zájemce," nastínil Machovský.

Smola končí, Svozil asi zůstane

O sportovní stránku klubu se i nadále bude starat Alois Grussmann. Situaci má ale aktuálně značně ztíženou. Nový ročník fotbalové ligy startuje druhý červencový víkend, do rozhodnutí zastupitelů, bez jejichž souhlasného stanoviska se první liga v Opavě hrát nebude, nemůže získat jedinou posilu.

Radost hráčů Opavy, smutek v řadách Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nějaká jednání probíhají, ta finální ale přijdou až po 10. červnu. Pracuji ale na posilách pro první ligu, vůbec si nedokážu představit, že bychom ji nehráli. Dobrou zprávou je, že osmdesát procent hráčů máme pod smlouvou. K nim bychom chtěli získat tři čtyři posily, které doplní talentovaní hráči z béčka a z dorostu, tak jako se dokázal na konci minulé sezony zapojit Filip Souček. V posledním zápase na Bohemce hrálo sedm odchovanců, to je velká síla," uvedl Grussmann.

Přes tahle pozitiva má ale i nepříjemnou jistotu. Kromě nevytěžovaného obránce Marka Radiče klub opustí nejlepší střelec Tomáš Smola, který míří do Baníku. „Tomáš se tak rozhodl, nechci to komentovat," prohodil Grussmann. Naopak stoper Jaroslav Svozil by podle něj měl v Opavě zůstat. „V tuto chvílí na Jardu žádná nabídka není. A kdyby se objevila, musela by mít smysl jak pro něj, tak pro klub," upozornil Grussmann, že Svozil má ve slezském klubu platnou smlouvu.