Kalašnikov z Mladé Boleslavi přidal k rekordu i asistence, bodování vyhrál o parník

Získal korunu pro krále střelců, byl zvolen nejlepším cizincem ligy a v hlavní anketě o hráče sezony obsadil druhé místo hned za slávistou Součkem.

Žádný div, že se Nikolaj Komličenko poprvé v kariéře dočkal pozvánky do ruské fotbalové reprezentace. Útočník Mladé Boleslavi dosud oblékl ruský dres pouze v kategoriích do 19 a 21 let.

Nejlepším střelcem tohoto ročníku se suverénně stal Nikolaj Komličenko 🇷🇺 Na dalších pozicích se objevili tito hráči 👇⚽️ pic.twitter.com/TINyENDggb — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) 3. června 2019

Tabulku střelců ovládl s obrovským 14gólovým náskokem před dvojicí Beauguel (na podzim Zlín, na jaře Plzeň) a jablonecký Doležal.

Fortuna liga eviduje také oficiální statistiku asistencí. Ani v ní se Komličenko se sedmi čárkami neztratil. S 11 asistencemi jsou nejlepší slávisté Hušbauer a Stoch a s nimi Přikryl z Mladé Boleslavi.

Nejvíce asistencí nasbírali hned tři hráči 👀 Záložníky @slaviaofficial doplnil Tomáš Přikryl 👌 pic.twitter.com/UjdzY2hxu2 — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) 4. června 2019

V součtu branek a asistencí je Komličenko také suverénní (36 bodů), z uctivé vzdálenosti ho následují Stoch (23) a Doležal (21).

Ondřej Kolář opanoval statistiku čistých kont 🔝 S ním v zádech hráči @slaviaofficial neinkasovali celkem 15 krát ✋ pic.twitter.com/VJer33QiWe — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) 5. června 2019

Pokud jde o brankáře, premiantem je s patnácti nulami slávista Kolář. Třináct zápasů s čistým kontem vychytal jablonecký Hrubý, dvanáct liberecký Nguyen a mladoboleslavský Šeda.