Liberec našel trenéra. Severočeský tým finišuje jednání s Hoftychem

Slovan měl původně eminentní zájem o kouče české reprezentace do 18 let Luboše Kozla, který U Nisy před deseti lety asistoval Ladislavu Škorpilovi, ovšem jednání nakonec do zdárného konce nedospěla. Šestý tým uplynulé sezony by tak měl v pondělí přípravu odstartovat již pod Pavlem Hoftychem.

Dvaapadesátiletý expert trénoval v české lize Bohemians 1905 a Zlín, ve slovenské vedl Trnavu, se kterou v sezoně 2011/2012 bojoval do konce o titul, nakonec skončil druhý. Koučoval také českou devatenáctku a dvacítku. Poslední tři sezony působil v Trnavě jako sportovní ředitel, kde se však na konci roku 2018 kvůli ekonomické situaci v klubu a ztrátě motivace spolu s koučem Radoslavem Látalem rozhodl skončit.

Český trenér Pavel Hoftych děkuje trnavským divákům.

Miroslav Földeši

„Stále jsem věřil, že můžeme jít plzeňskou cestou. Ale teď už vím, že ve městě není možné u více subjektů najít shodu, aby se fotbal v Trnavě dostal dál. To je hlavní důvod, proč necítím, že by moje práce měla být i nadále pro Spartak přínosná," vysvětlil tehdy svůj krok.

Liberec v uplynulém ročníku vedl Zsolt Hornyák, který s modrobílým týmem obsadil konečnou šestou příčku. Nicméně po sezoně po vzájemné dohodě s klubem vypověděl smlouvu. Oficiálně z rodinných důvodů, podle zákulisních zpráv však kvůli neshodám s majitelem klubu Ludvíkem Karlem. Záhy přijal nabídku maďarského prvoligového klubu Puskás Akadémia.