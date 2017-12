Slavia po 14 letech vybrakuje Liberec. Vezme si i vrátnou?

Jednou už Liberec zažil, když Slavia těžila U Nisy ve velkém. Podobný personální odliv stejným směrem se udál na konci roku 2003. V zimní pauze odešel do Edenu, kde tehdy rovněž úřadoval exliberecký sportovní manažer Josef Jinoch, kouč Josef Csaplár. Muž, který rok předtím společně s Ladislavem Škorpilem dovedl Slovan do čtvrtfinále Poháru UEFA a premiérovému mistrovskému titulu, s sebou vzal i asistenty Martina Hřídela a Milana Veselého. Ten shodou okolností nyní ve Slavii skončil spolu s Jaroslavem Šilhavým...

Sešívaní sáhli i do hráčské kabiny. Zlanařili hvězdu Slovanu Václava Kolouška a od léta s nimi smlouvu podepsal také Miroslav Holeňák. „Jel jich tam skoro celý autobus. Tehdy jsem na Slovanu vyřvával, aby si vzali ještě vrátnou," vzpomíná s úsměvem na někdejší odliv Škorpil, který U Nisy také skončil a stal se trenérem reprezentace do dvaceti jedna let.

„A když jsem se tehdy ptal Hřídele, jaké má z toho působení pocity, odpověděl, že je to navoněná bída. V dnešní době je to úplně o něčem jiném. Pro trenéra a sportovního ředitele je to stejná funkce, ale naprosto rozdílné prostředí a podmínky. Jak se nám v nich budou chovat, to nevíme, ukáže to až čas," uzavřel Škorpil.