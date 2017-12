Baník hlásí první posilu! Ze Zlína přestoupil útočník Diop, na cestě je i Fillo

Fotbalisté Baníku Ostrava mají první zimní posilu. Ze Zlína získali čtyřiadvacetiletého útočníka Dameho Diopa. Senegalský forvard podepsal dlouhodobou smlouvu. V nejbližších dnech má do klubu přestoupit i Martin Fillo z Teplic.

„Jedná se o kvalitního hráče se zkušenostmi z evropských pohárů, který přinese ještě další zkvalitnění do naší ofenzívy. Jednání s hráčem i s agentem byla velmi korektní, po pár schůzkách jsme se domluvili. Hráč měl nabídky prodloužit smlouvu ve Zlíně i z jiných klubů, proto jsme rádi, že se rozhodl pro nás," konstatoval sportovní ředitel Baníku Ostrava Dušan Vrťo.

Diop v Česku působí od srpna 2014, kdy z arménského Shiraku přestoupil do Slavie, odkud po roce a půl zamířil jako náhrada za Lukáše Železníka do Zlína. Nyní si vyzkouší třetí angažmá v české lize, ve které odehrál 45 utkání a vstřelil 9 gólů.

„O Baníku vím, že to je klub, který má skvělé fanoušky, zvuk a i ambice. Velmi se těším do nové organizace a věřím, že mužstvu pomůžu k dobrým výsledkům. Pár kluků jsem zažil ještě ve Slavii, o to jednodušší bude adaptace v novém prostředí," řekl Diop.

Stane se Fillo další posilou Baníku?

Baník má podle zákulisních informací posílit i Martin Fillo z Teplic. Podle vyjádření severočeského klubu má k přestupu dojít během vánočních svátků.

"Všechny náležitosti přestupu ještě nejsou podepsány, vše směřuje k dotažení mezi svátky. Martinovi u nás končila na konci sezóny smlouva a bohužel se nám nedařilo dohodnout na nové. Požadavky hráče byly mimo naše možnosti, rozcházeli jsme se v řádech statisíců," uvedl sportovní ředitel Teplic Jakub Dovalil pro klubový web.

"Nechtěli jsme tedy hráči bránit a využili jsme také poslední možnost k jeho zpeněžení. Počítali jsme s tím, že tato varianta může nastat, proto jsme vytipovali možné náhrady a nyní budeme řešit jejich příchod," dodal.