Trenéra Radu osobně neznám, Lafatu bych bral hned, tvrdí jablonecký kapitán Hübschman

I v šestatřiceti letech je Tomáš Hübschman oporou Jablonce. Ze středové řady se stáhl do obrany a s přibývajícími roky mu tělo stále častěji říká, kam až může. Na kontě má titul mistra Evropy do 21 let, Pohár UEFA vyhrál se Šachtarem Doněck, s nímž sbíral tituly a poháry na Ukrajině, titul má i se Spartou a rád by nějakou trofej získal také s Jabloncem. Chystá se na spolupráci s trenérem Petrem Radou, a jak přiznal v rozhovoru pro Sport.cz, rád by si zahrál s Davidem Lafatou.

Kdy začíná Jablonec přípravu na jarní část sezóny?

Už ve středu 3. ledna. Pod novým trenérem Petrem Radou bude nejspíš hodně náročná.

Potkal jste se s ním v průběhu své kariéry?

Neměl jsem tu čest. V době, kdy působil u reprezentace, jsem na srazy nejezdil a nepotkali jsme se ani v žádném klubu, takže se budeme spolupracovat poprvé.

Něco o něm ale víte?

Samozřejmě, spolupracoval se Zdeňkem Kluckým, na což nyní navážou. Předchází ho pověst náročného trenéra, ale vstřícného k hráčům. Úplně do neznáma v tomhle ohledu nejdu.

Jablonec je v polovině tabulky, jaké budou jeho jarní cíle?

V první řadě se hodláme poprat o domácí pohár. V lize určitě chceme hrát o vyšší příčky, než je ta stávající osmá. Myslíme alespoň na tu pátou, vnímáme sílu Plzně, Slavie, Sparty, ale s ostatními bychom se o lepší umístění měli utkat jako rovný s rovným.

Před lety jste začínal ve velkém fotbale jako obránce, především stoper. V poslední době jste se na tuto pozici vrátil. Cítíte se uprostřed obrany lépe, než ve středové řadě?

Nejde o to, kde se cítím lépe, ale kam mě postaví trenér. Jeden čas jsme měli v Jablonci problémy se stopery, zatímco záložníků bylo hodně. Ze situace nějak vyplynulo, že jsem začal hrát vzadu. Nebál bych se jít zpátky do středové řady, ale vzhledem k věku toho tam už nenaběhám tolik jako dřív. Podstatné je, abych byl mužstvu ještě co nejvíc a co nejdéle prospěšný.

Spekuluje se o tom, že by se do Jablonce mohl vrátit kanonýr David Lafata...

To by byla paráda, je to stále excelentní kanonýr. Nevím ale, jaká je jeho momentální situace ve Spartě a jestli je reálné, aby se jeho návrat realizoval. Nám by určitě pomohl a prostředí v Jablonci zná, stejně jako trenéra Radu. Bral bych ho hned, zatím jde ale jen o spekulace.