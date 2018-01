Další čilá výměna mezi Spartou a Libercem. Kapitán Lvíčat se vrací na Letnou

Ještě před zahájením zimní fotbalové přípravy dochází ke změnám na trase mezi Spartou a Libercem. Na Letnou se vrací záložník Jiří Kulhánek, naopak na zkoušku do Slovanu odchází Daniel Köstl z juniorky a Tomáš Wiesner, který působil na podzim ve Vlašimi. Oba kluby avizují novinky na svých webových stránkách.

Jiří Kulhánek s kapitánskou páskou reprezentace do 21 let.

Pohyb mezi Nisou a Letnou neustává. Liberec si přes zimu pořídil ze Sparty nového trenéra Davida Holoubka a také asistenta Jiřího Jarošíka. Naopak neúspěšné podzimní hostování ve Slovanu ukončil zkušený sparťanský záložník Lukáš Vácha.

Nyní se přidávají další hráčské šachy. Na Letnou se vrací defenzivní záložník Jiří Kulhánek, který se během podzimu na hostování v Liberci vypracoval mezi nejdůležitější hráče Slovanu. V reprezentaci do 21 let se dokonce stal kapitánem. V lize Kulhánek zatím odehrál 11 utkání, teď se ve čtvrtek trochu překvapivě zapojí do přípravy s áčkem Sparty.

Slovan ovšem bez mladých hostů z Letné nezůstane. Do Liberce odchází Daniel Köstl, jenž překonal zdravotní problémy a rozehrával se v Juniorské lize. Stihl také oba zápasy proti Liverpoolu a Eindhovenu v Premier League International Cupu a v druhém utkání dal gól.

U Nisy ho pak doplní také Tomáš Wiesner. Na podzim hostoval v druholigové Vlašimi a rovněž jeho kouč Vítězslav Lavička povolal mezi Lvíčata.