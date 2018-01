Tecl zůstává v Jablonci. Slavia? Snad šance přijde v létě, věří útočník

Přípravu na jarní část fotbalové ligy zahájil Stanislav Tecl v Jablonci. Stejně jako před rokem však existovala možnost, že druhý nejlepší střelec podzimní části soutěže zamíří v pauze z Jablonce do Slavie, odkud na severu hostuje. Autor osmi gólů však bude pokračovat na Střelnici i na jaře. „Mluvil jsem s trenérem a nakonec jsme se dohodli, že to pro mě bude takhle lepší. Doufám, že zápasy odehraji kvalitně a že ta šance přijde v létě,“ vysvětlil 27letý kanonýr.

Myslíte teď nového trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského?

Ano, byli jsme v kontaktu v průběhu svátků okolo Vánoc. A nakonec to dospělo do tohoto konce. Spíše by se mnou počítali na pravý kraj zálohy, což jsem moc nechtěl, takže uvidíme.

Je známé, že více vám to vyhovuje na hrotu.

Ano, to se ví a vědí to i trenéři. Ale zase na druhou stranu jsem hráč a když mě trenér postaví do brány, tak budu chytat. Tak to prostě je.

Jak vnímáte možný příchod Davida Lafaty ze Sparty do Jablonce?

Spekulace o tom jsem slyšel, kdyby přišel, tak by to bylo jenom dobře. Takového hráče už v české lize nenajdeme a nám by tady určitě moc pomohl.

Uměli byste si spolu na hrotu vyhovět?

Myslím, že ano a že by to nebyl problém. Ale samozřejmě to jsou jen takové spekulace. To by se všechno teprve vidělo.

Byl by to takový útok snů, že?

(směje se) To je spíš David sám, nevím, jestli bych se mu tam moc nemotal...

Přípravu začínáte i s novým koučem Petrem Radou, který nahradil Zdeňka Kluckého. Překvapila vás změna trenéra po ne tak úplně nepovedeném podzimu?

Trochu ano, to ale asi všechny. Když se však takto vedení rozhodlo, akceptujeme to a musíme dělat všechno proto, abychom byli lepší než na podzim. Asi to bude přísnější, než to bylo teď, tak snad nám to pomůže. Potřebujeme, abychom byli úspěšní v poháru. Liga nám teď trochu utekla, ale i tam bychom měli být výš.