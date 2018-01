Plzeňští fotbalisté byli na testech ve věži. Vydali se ze všech sil a už se těší na hřiště

Vrcholem testů v prostorách jižní věže Doosan Areny bylo měření při stoupající zátěži na běžícím pásu. "Člověk se musí vydat ze všech sil, aby měl výsledek vypovídající hodnotu. Z tohoto důvodu nejsou testy moc oblíbené. Já to ale beru tak, že bez nich to zkrátka nejde. Věřím, že nám to pomůže k lepším výkonům v tréninku i zápasech," řekl pro klubový web záložník Martin Zeman.

"Samozřejmě už se všichni těšíme na hřiště, k tréninku ale potřebujeme znát údaje o našich fyzických schopnostech. Věřím, že výsledky funkčních testů budou v mém případě bez problémů, snažím se nic nezanedbávat," doplnil další krajní záložník Václav Pilař.

Svěřence Pavla Vrby čeká úvodní přípravný duel v neděli dopoledne proti Ústí nad Orlicí v tréninkovém areálu v Luční ulici. Před odjezdem na první soustředění v Marbelle ještě doma vyzvou Domažlice a Sokolov. Na přelomu ledna a února pak fotbalisté Viktorie vyrazí na druhé španělské soustředění, tentokrát do Benidormu. Jména zahraničních soupeřů západočeský klub zatím nezveřejnil.