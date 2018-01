Cizinci musí být v kádru nejlepší, nastiňuje nový trenér Slavie jasnou přestupovou filozofii

V předešlých sezónách jste po raketovém vstupu mezi fotbalovou elitu nevyslyšel vábení Plzně a Sparty. Proč jste nyní přijal nabídku Slavie?

V případě Plzně i Sparty jsem měl pocit, že moje cesta by dál měla být spojená s Libercem. Byl jsem v klubu, kde mě práce naplňovala. A ani nyní se mi neodcházelo ze Slovanu snadno. Ale po dvou a půl letech nadešel podle mého názoru správný čas na změnu. Navíc do Slavie zamířil z Liberce jako sportovní ředitel Jan Nezmar, což byl důležitý faktor. Právě on mě i s celým realizačním týmem přivedl pod Ještěd, tudíž jsem si říkal, že pokud jsme s Nezmičem přišli, měli bychom s ním i odejít.

Definitivní rozhodnutí o přesunu do Edenu padlo dva dny před Štědrým dnem. Prožil jste následně klidné svátky, nebo vše provázela hektika spojená s povinnostmi v novém klubu?

Vždy jsem myslel, že nejhorší týden v kariéře byl po příchodu do Liberce z druhé ligy, kdy jsem šel do jiného fotbalového světa, řešil ubytování, čekali nás evropské poháry, budovali jsme kádr. Ale teď bylo vše hektičtější, protože se jednalo o vánoční týden. Navíc jsme se s rodinou stěhovali. Celou sezónu člověk slibuje, že v prosinci po skončení podzimních povinností bude doma, ale všechno se to sešlo, že tentokrát sliby neplatily. Moc jsem toho nenaspal. Jako obrovská výhoda se ukázalo, že se znám s Honzou Nezmarem dlouho, tudíž nemusíme věci spojené s kádrem řešit složitě.

Tým ještě před prvním tréninkem opustila trojice Altintop, Švento a Rotaň. Údajně je na odchodu i Flo. Tito borci tedy nezapadali do vašich představ a plánů?

Rozhodnutí o dané trojici padlo ještě před mým příchodem. S Honzou Nezmarem jsem ale byl ve spojení a s verdiktem klubového vedení jsem se ztotožnil.

Jak moc se stávající kádr blíží vašim představám? Bude Slavia vydatně posilovat?

Na některých místech je konkurence obrovská. Třeba do útoku jsou čtyři vynikající hráči, zatímco na křídelních pozicích jich tolik není. Chceme mužstvo nejprve detailně poznat. Na papíru máme určitá vytipovaná jména, ale v kádru je spousta kvalitních kluků a není nutné, aby okamžitě někdo přišel, protože nemá kdo nastoupit.

Platí, že budete preferovat tuzemské hráče před zahraničními?

Zahraniční hráč musí být okamžitě platný v základní sestavě! I proto někteří zahraniční fotbalisté nyní ve Slavii skončili. Jsem přesvědčený, že v případě cizinců musí jít buď o top talent, s nímž je možné pracovat, nebo o super hráče, který bude v kádru nejlepší. Ukazuje se, že česká liga je náročná. Není snadné ji hrát. Spousta zahraničních hráčů to v poslední době poznala. Hodně se běhá, ve hře je mnoho soubojů, náročnost na fyzičku je obrovská. Český ligový fotbal je prostě jiný. Zahraniční hráči potřebují adaptaci, i proto uvažujeme spíše o českých fotbalistech působících aktuálně venku.

Jsou ve hře o posílení Slavie i někteří z vašich bývalých svěřenců v Liberci jako kupříkladu Kolář, Kúdela či Coufal?

Ano, některá z jmen jsou správná a zajímají nás.

Budete ve srovnání s podzimem měnit rozestavení? Na co se v přípravě zaměříte?

Nechci hodnotit, co bylo. Já práci Jardy Šilhavého obdivuji. Získal titul, postoupil do Evropy, kde Slavia dlouho nebyla. Ale nyní jsme v jiné fázi. Chceme hrát svůj fotbal, podle čehož budeme koncipovat přípravu a tréninky. Nacházíme se v bodě nula a postupně se budeme posouvat. Chceme hrát stylem, kdy bude jedenáct hráčů bránit a stejný počet útočit. Prostě takový totální fotbal. Důležitý je způsob hry a principy, rozestavení už z toho vypadne.

Je možné takovou proměnu zvládnout během zimní přípravy?

Určitě to nepůjde bez problémů, ale musíme vše zvládnout Máme šest týdnů, podmínky ze strany vedení jsou maximální. A máme k dispozici hráče, kteří mají hodně za sebou. Nastupovali v evropských pohárech, patří do národních týmů.