Trpišovský má hodně specifické věci, s Holoubkem jsou podobní, srovnává trenérské komety Hybš

„Znám ho ze Sparty. Myslím, že i realizační tým je sestavený dobře. Doufejme, že nám to bude šlapat," řekl Hybš. Na jaře bude pod novým trenérským štábem s Davidem Holoubkem jako šéfem a Jiřím Jarošíkem, Miroslavem Holeňákem a Markem Čechem jako asistenty hájit čtvrté místo v tabulce.

„Tahle varianta je asi nejlepší, která nás v tuto chvíli mohla potkat," myslí si Hybš, který do Liberce přestoupil ze Sparty v září minulého roku.

„Zažil jsem ho a můžu si zhodnotit, jak trénuje, jaké má věci, co preferuje. Myslím si, že poměrně mladé kabině v Liberci bude vyhovovat a jeho styl, který chce hrát, by nám mohl sedět," říká bek, který v den začátku přípravy na jarní část oslavil 25. narozeniny.

„Je to mladý perspektivní trenér. Líbilo se nám, jak pracoval ve Spartě, kde dával šanci mladým klukům a iks kluků tady máme ze Sparty. Jeden z důvodů je tato návaznost," vysvětlil volbu nástupce Jindřicha Trpišovského ředitel Slovanu Libor Kleibl.

„Každý trenér má svou koncepci a Holoubek nám tu svou asi představí až na Kypru, takže uvidíme, jak to bude vypadat," poznamenal Hybš na startu přípravy.

Přesto oba trenéry porovnal ještě před pátečním odletem na středomořský ostrov, kde Severočeši budou nabírat kondici.

„Trenér Trpišovský má hodně specifické věci, které jsem tady zažil poprvé, ale obecně myslím, že trenér Holoubek s námi také bude chtít hrát fotbal s rozehrávkou odzadu, bude chtít využívat gólmana k tomu, aby nám pomohl ve výstavbě. A co bude, až se dostaneme k bráně a co budeme nacvičovat, to už má asi každý svoje, ale myslím si, že v tomhle jsou podobní," porovnal Hybš dva ambiciózní mladé kouče.

„Pan Trpišovský je známý tím, že nemá rád, když má míč soupeř a my ho nemáme. Klade velký důraz na presink, víceméně jsme presovali až u brankové čáry soupeře. Uvidíme, jestli to bude chtít i trenér Holoubek, ale myslím, že tohle bylo asi největší specifikum trenéra Trpišovského," dodal levý obránce.

Dalším z hráčů, který nového kouče Liberce již zažil, že Martin Graiciar. „V žácích ve Spartě jsem pod panem Holoubkem asi půl roku trénoval. Známe se a rád s ním pracuju. Jsem rád, že je tady," poznamenal Graiciar, který U Nisy hostuje z italské Fiorentiny.

„Samozřejmě nám trenér Trpišovský a celý realizační tým budou chybět. Žili s námi, byli to super trenéři, féroví, s lidským přístupem. Na druhou stranu si myslím, že přišel realizační tým, který je hodně perspektivní a myslím si, že s nimi můžeme být také úspěšní," uzavřel Graiciar.