Olomoucký buldok Chorý se upsal Plzni. Transferovou sumu kluby tají, na Hanou jde Řezníček

Zájem o něho mělo hned několik klubů, všechny ale trumfla Viktoria Plzeň. Olomoucký útočník Tomáš Chorý dal lídrovi domácí fotbalové soutěže přednost před všemi nabídkami a dnes se západočeskému klubu upsal na čtyři a půl roku. „Je to další velký krok v mé kariéře,“ svěřoval se poté, co smlouvu v novém klubu parafoval a zapózoval s dresem Viktorie. O sumě, za kterou Chorý přestupuje, však odmítá mluvit jak Plzeň, tak Olomouc. „Po dohodě obou klubů ji zveřejňovat nebudeme,“ potvrdil mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Už v průběhu ligového podzimu, během něhož se ligový nováček z Hané staral o oživení na domácí scéně, bylo jasné, že dvaadvacetiletý útočník Tomáš Chorý těžko v Olomouci zůstane natrvalo. Odchovanec Sigmy, který v jejím dresu prožil celou dosavadní kariéru, přitahoval pozornost konkurentů.

Vždyť se prosadil i do reprezentační jednadvacítky a zahrál si i na posledním evropském šampionátu této věkové kategorie v Polsku.

Pomohla výstupní klauzule

„Dlouhodobě prokazuje skvělou výkonnost, o čemž nás přesvědčoval po celou dobu, co jsme jeho sportovní vývoj monitorovali. Patří bezesporu mezi nejlepší útočníky v domácí soutěži, což v takto mladém věku budí respekt. Můžeme ho využít jako okamžitou posilu do našeho kádru, což je velké plus, a zároveň v něm stále spatřujeme obrovský výkonnostní potenciál," pochvaloval si po podpisu smlouvy generální manažer Viktorie Adolf Šádek a netajil, že Plzeň využila výstupní klauzule, kterou měl Chorý ve smlouvě zakotvenou.

„Jsem nadšený, že o mě projevil zájem klub formátu Viktorie, který každý rok hraje o titul a účastní se evropských pohárů. Přestup je pro mě něčím zcela mimořádným. Těším se na nové spoluhráče a úspěchy, kterých společně dosáhneme," hlásil v rozhovoru pro klubový web Tomáš Chorý, který už absolvoval s mužstvem zátěžové testy.

„Viktoria sledovala Tomáše dlouhodobě, v posledních měsících byl její zájem intenzivnější a výsledkem je transfer právě do Plzně. Pro Tomáše je to velmi dobrý a významný krok v kariéře," kvitoval transfer i David Nehoda z agentury Nehoda Sport, která mladého útočníka z Hané, jenž v lize odehrál zatím 37 zápasů a dal pět gólů, zastupuje.

O tom, kolik Plzeň za mladého čahouna bojujícího v útoku se zarputilostí buldoka zaplatila, se jen spekuluje, pravdou však je, že výstupní klauzule v Chorého smlouvě zněla na 20 miliónů korun. Každopádně však trumfla všechny další zájemce včetně pražské Sparty, která měla o Chorého rovněž zájem.

Řezníček jde hostovat na Hanou

Zatímco Chorý zamířil z Hané do Plzně, opačným směrem se vydal Jakub Řezníček. "Nedostával na podzim tolik příležitostí, kolik by si asi sám představoval. Po vzájemné dohodě jsme dospěli k rozhodnutí, které bude pro obě strany nejlepší," potvrdil Šádek, že devětadvacetiletý útočník bude v Sigmě na jaře hostovat.

"Chci dokázat, že stále umím dávat góly a můžu být platný týmu ze špičky tabulky," přijal rozhodnutí Řezníček, který po příchodu do Plzně zasáhl do devíti utkání nejvyšší soutěže a šesti duelů evropských pohárů. Střelecky se ovšem prosadil pouze v domácím poháru proti Opavě.