Trenér Baníku obnoví spolupráci s Uličným, rád by získal gólmana Laštůvku

Neúspěšný podzim Baníku kouč Radim Kučera ustál a na jaře povede předposlední tým tabulky za záchranou. Opírat se bude jak o Milana Baroše, tak o Martina Filla, který do Baníku přestoupil z Teplic a Senegalce ze Zlína Dameho Diopa. Do branky by Baník rád získal zkušeného Jana Laštůvku. „Věřím, že to vyjde, ale nemůžeme jen čekat," řekl Kučera. Jako pojistku Baník testuje jiné dva brankáře - Viktora Budinského ze Sparty a Michala Bártu z Jablonce, který už v Baníku před časem působil. Posledním testovaným hráčem je francouzský stoper Christophe Psyché z norského Sogndalu.

Přes nevydařený podzim jste zůstal koučem Baníku. Ulevilo se vám?

Jsem za tu důvěru rád. Po sezóně jsme situaci s majitelem hodně probírali, vznikla i nová sportovní rada, která taky měla co říct k mému setrvání. Jsem rád, že mě podrželi, vyslovili mi důvěru a k jarní části ligy přislíbili přivést posily. To jsou pozitiva, díky nimž věřím, že ta jarní část bude daleko lepší. Hlavně bodově.

Jak jste přijal vytvoření sportovní rady, která vám „do toho" může mluvit? Je složená se zajímavých jmen Zdeněk Nehoda, Petr Uličný, Marek Jankulovski.

Jsou to zkušené fotbalové kapacity a jsem rád, že tady jsou. Debaty s nimi budou určitě konstruktivní a ku prospěchu věci.

Jak by měla konkrétně fungovat spolupráce s novou radou?

Při zápase budeme úzce spolupracovat s trenérem Uličným, který bude na tribuně a jistě nám bude mít co říct. Obzvláště, když vedle něj bude sedět Zdeněk Nehoda a Marek Jankulovski. Po každém zápase si vyhodnotíme jejich poznatky, budou chodit ale i na tréninky.

Nevnímáte to tak, že budete mít neustále za sebou někoho, kdo vás bude kontrolovat nebo opravovat?

Když jsou to takoví lidé, tak to není špatná věc.

Podobně jste spolupracoval s trenérem Uličným ve Znojmě. Jak vám to fungovalo?

Bylo to tam proto, že jsem neměl ještě trenérskou licenci, ale fungovalo to výborně. Ten půlrok jsme byli první. Trenér Uličný chodil na technicko-taktickou přípravu před zápasem, v jeho průběhu pak seděl na tribuně a o poločase přišel a řekl svůj názor podle toho, co viděl z tribuny.

Počítáte, že kouč Uličný bude chodit do kabiny jako motivátor. Že tým nabudí?

I proto tady je. Byl vždy brán za takového bouřliváka, umí uvolnit atmosféru. Když jsem končil hráčskou kariéru v Olomouci, tak jsme nebyli v jednoduché situaci, a i díky těmto jeho schopnostem jsme ligu zachránili. Bylo to tenkrát hlavně o hlavě. Dokázal nás výborně připravit, uvolnit před zápasem. A to by měl přinést i do Baníku.

Už vám sdělil něco k podzimu?

Samozřejmě. Probírali jsme zápasy, jednotlivé pozice, kde máme slabiny. Ale jsou to interní věci, které samozřejmě neprozradím (úsměv).

Proč by vše mělo klapat, když spolupráce s vašim předchůdcem Vlastimilem Petrželou nefungovala?

Pan Petržela byl poradce pana majitele, ne můj. On měl své názory, já zase své. Ale já se nechci vyjadřovat k panu Petrželovi. Tuhle radu beru a věřím, že bude ku prospěchu.

Po podzimu jste si dal mediální klid. O čem jste přemýšlel?

O tom, proč jsme měli jedenáct bodů, o tom, že když zůstanu, tak jaro bude nesmírně těžké a o podobných věcech. Nechtěl jsem se vyjadřovat z důvodů, že jsem nevěděl, zda zůstanu, či nikoliv a nemělo cenu o něčem spekulovat. To mi přišlo zbytečné.

Uvažoval jste, že byste sám odešel z Baníku?

Samozřejmě. Umím být sebekritický a myšlenek jsem měl v hlavě spoustu už během podzimu.

Do ofenzivy už přišli Fillo a Diop, ale nešlo vám to ani v obraně. Plánujete posílit i tam?

Co se týče obrany, tak to nebylo vždy jen o hře obránců, protože na defenzívě se podílejí všichni na hřišti. Nicméně se na defenzívě budeme snažit pracovat, bohužel je velmi těžké sehnat kvalitního stopera. Věřím ale, že do odjezdu na soustředění do Kroměříže hráči přijdou.

A co gólmani? Do přípravy se zapojili Michal Bárta a Viktor Budinský, čekáte i jak dopadne situace s Janem Laštůvkou?

Věřím, že příchod Laštůvky se podaří, ale uvidíme, jaký postoj k tomu zaujme Slavie, kde má smlouvu. Nemůžeme ale jenom čekat, jak to dopadne. Proto tady jsou Budinský s Bártou.

Kolik nových hráčů byste chtěl před jarem získat?

Ta obměna bude docela velká a snažíme ten tým především zkvalitnit. Zaměřili jsme se na vyzkoušené hráče, kteří už mají v české lize něco odkopáno. Máme docela dost času na to, aby si to sedlo a hráči vědí, do čeho jdou, že budou hrát o záchranu. Majitel chce za každou cenu setrvat v první lize, ale všechny příchody jsou s výhledem na další sezóny.