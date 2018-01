Ščasný potvrzuje: Stanciu je přesně posila, kterou Sparta potřebuje, o Dočkalovi neuvažujeme

Jeho absence na Letné po patnácti měsících končí. Vrací se ovšem v jiné roli. Zdeněk Ščasný opouštěl fotbalovou Spartu jako trenér, který při svém posledním angažmá dovedl mužstvo až do čtvrtfinále Evropské ligy. Nyní v klubu nastupuje jako nový sportovní ředitel. V gesci bude mít výhradně první tým. „Nebylo by pravé ořechové, kdybych byl klasický sportovní ředitel, který má na starost chod celého klubu od mládeže po první tým,“ avizuje.

Neznamená váš nástup oslabení pozice trenéra Stramaccioniho?

Bylo by špatné, kdybych přišel s tím, že chceme oslabit pozici trenéra! Nepřišel jsem proto, abych se v případě neúspěchu dostal do role trenéra. Moje ambice není čekat na chybu. Sám vím, že když není sportovní ředitel, tak nemáte odborné věci, jako je taktika, sestava nebo příprava s kým konzultovat. Hlavně v zahraničí.

Přípravu mužstvo zahájilo už bez trojice Janko, Biabiany, Mandjeck. Jaké plánujete další změny v kádru?

Nerad bych se pouštěl do jmen. Není tajné, že potřebujeme kreativní střední záložníky. Jednáme s velmi zajímavými hráči. Když jsme do managementu nastoupili s Tomášem Rosickým, nechceme, aby došlo k přehmatu. Nový hráč by měl být buď okamžitá posila, nebo velmi perspektivní.

Takovým hotovým hráčem je třeba rumunský záložník Stanciu z Anderlechtu, že?

Byl bych rád, aby právě on byl první posilou. Znám ho velmi dobře, nejen já. Když se možnost získat ho objevila, reagoval jsem, že to je přesně ono. Zvládá dva posty, dává góly, má skvělou kopací technika. Navíc je pracovitý a velice slušný člověk. Jeho příchod bych velmi vítal.

Pilířem týmu při vašem posledním trenérském působení byl reprezentant Dočkal. O jeho návrat z Číny už Sparta neusiluje?

Ano, za mě byl naprosto klíčový. Strašně špatně se mi o Bořkovi mluví. Měl jsem s ním nadstandardní vztah. Nejen po fotbalové stránce, ale jak se v kabině ke všemu stavěl férově. Jenže na druhou stranu - odešel do Číny, má tam platnou smlouvu a nedokážu si představit jednání o jeho návratu, když víme, za jaké peníze tam odcházel... Jednáme tedy s jinými, tak to je. Pravdou je, že z dlouhodobého hlediska se díváme jiným směrem.

Hodně se napsalo o případném odchodu kapitána týmu Lafaty. Jaká je jeho pozice?

David pro Spartu strašně moc udělal. Je její legendou, zaslouží si respekt nás všech. Mám s ním naplánovaný pohovor. Nadále je zcela rovnocenným hráčem. Vnímám ho jako jednoho ze tří útočníků pro základní kádr šestnácti osmnácti hráčů připravených k zápasům. Ostatní záleží jen na něm. Buď si o místo řekne, nebo ne. Na druhou stranu jde i o dlouhodobou vizi, kterou je třeba skloubit s krátkodobou.